Popravek: Bodo razrešili župana ali razpustili občinski svet?

28.3.2017 | 15:00

Z ene od sej kostanjeviškega občinskega sveta. (Foto: M. L.)

Na občini Kostanjevica na Krki so se odzvali na članek »Bodo razrešili župana ali razpustili občinski svet?«, ki smo ga na naši spletni stani objavili v četrtek, 23. marca.

Kot je poudarila direktorica občinske uprave občina Kostanjevica na Krki Judita Lajkovič, je namreč napačno naveden stavek v zvezi s sprejemanjem proračuna za leto 2016, in sicer: »Občinski svet ga je v županovi odsotnosti sprejel, župan tega sprejetja ne priznava.«

Njeno pojasnilo v nadaljevanju objavljamo v celoti:

Dejstvo je naslednje. Občinski svet je v županovi odsotnosti, na 11. redni seji dne 13.10.2016, ki jo je sam sklical in izvedel, sprejel sklep, da gre proračun za leto 2016 (in sicer tak, kot je bil prvotno predložen na seji dne 17.12.2015, pa ga vse do 28.07.2016, ko je bil na 5. izredni seji prvič predstavljen in zavrnjen, niti niso želeli obravnavati) v javno razpravo.

To pa je še daleč od sprejetja proračuna, kot je zmotno zapisano.

Po vsej verjetnosti je bil to, glede na določilo 90.b člena Zakona o lokalni samoupravi, manever svetniške skupine, s katerim bi si omogočili nadaljnje nemoteno blokiranje delovanja župana in občine z nesprejemom proračuna za leto 2017.

J. S.