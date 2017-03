V trčenju dve osebi poškodovani

28.3.2017 | 18:30

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Na Radni v sevniški občini sta ob 8.42 trčili osebni vozili. Poškodovali sta se dve osebi, ena huje. Reševalci NMP Sevnica so ju oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili prvo pomoč ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, preprečili iztekanje nevarnih snovi, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in odstranili vozili s cestišča, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

Spet gorelo v naravi

Pri kraju Muhaber v novomeški občini je ob 15.51 gorela podrast in suhe veje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini 30 kvadratnih metrov pogasili, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo, 29. 3. 2017, od 8.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Jutri brz elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v sredo, 29. 3. 2017, od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS izvod Čuvajnica.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog obvešča odjemalce električne energije, da bo v sredo, 29. 3. 2017, med 9. in 11.00 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP ŠENTRUPERT VAS izvod DESNO – ZAVRL.

J. S.