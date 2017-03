Za Revoz še kar iščejo delavce

28.3.2017 | 19:30

Foto: B.D.G./arhiv DL

Novo mesto - Potem ko so februarja v Revozu skladno z načrti okrepitve proizvodnje in priprav na proizvodnjo novega clia 4 uvedli dodatno nočno izmeno, Zavod RS za zaposlovanje še naprej sodeluje pri zagotavljanju delavcev. V tej novomeški tovarni, kjer naj bi serijsko nočno proizvodnjo začeli konec aprila, namreč še vedno potrebujejo dodatno delovno silo.

Kot namreč poroča STA, so iz Zavoda RS za zaposlovanje danes sporočili, da v Revozu dodatno delovno silo potrebujejo v proizvodnih linijah, v zadnjih mesecih pa tudi upravljavce viličarjev. Na zavodu so zato pripravili dodatno usposabljanje brezposelnih.

Za viličariste so ta mesec usposobili 13 brezposelnih, dve skupini s skupaj 34 kandidati pa bosta usposabljanje predvidoma končali aprila.

Dodali so, da kljub vsem svojim okrepljenim prizadevanjem za motiviranje, svetovanje in zaposlovanje brezposelnih v postopku preverjanja sposobnosti, predvsem zaradi visokih zahtev delodajalca glede ročnih spretnostih in zdravstvenih sposobnosti, ugotavljajo precejšen padec števila kandidatov. Nekaj osipa so zabeležili tudi po opravljenem preizkusnem obdobju.

Na zavodu zato nadaljujejo "intenzivno napotovanje brezposelnih za potrebe Revoza", kar pomeni, da do maja načrtujejo neprekinjeno izvajanje informativno-motivacijskih srečanj v vseh svojih pri projektu iskanja agencijsko zaposlenih delavcev sodelujočih območnih službah.

Delavce za delo v Revozu sicer iščejo na področjih območnih služb Novo mesto, Ljubljana, Celje, Trbovlje in Sevnica. Pri teh svetujejo z namenom predstavitve delovnih pogojev in priložnosti v Revozu, hkrati pa za brezposelne pripravljajo informativno-motivacijske seminarje.

Kot so navedli, so v zadnjih petih mesecih ob množičnem informiranju pritegnili nekaj več kot 1400 kandidatov, ki so oddali vlogo za zaposlitev in se vključili v izbirni postopek, ki ga izvajata agenciji za zaposlovanje Kariera in M Servis.

Pred tem so po vsej državi izvedli 82 informativno-motivacijskih seminarjev, na katere so povabili skoraj 3500 udeležencev. V Revozu so nato do konca februarja agencijsko zaposlili več kot 300 brezposelnih kandidatov.

V Revozu so z dodatno nočno izmeno začeli 20. februarja. Ta bo sprva obratovala s polovično zmogljivostjo. Ker jo nameravajo kasneje okrepiti, Revoz nadaljuje iskanje in zaposlovanje novih sodelavcev. Kot so v Revozu danes povedali za STA, naj bi omenjeno dodatno nočno izmeno serijsko pognali konec aprila.

J. S.