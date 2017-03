S ceste v drevo; gorel hlev za koze

29.3.2017 | 07:00

Sinoči ob 21.34 uri je v naselju Sela pri Dolenjskih Toplicah osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili iz vozila poškodovanega voznika, pomagali reševalcem in policistom ter vlečni službi pri natovarjanju vozila. Poškodovanega voznika so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorel hlev za koze

Davu ob 4.39 je pri naselju Hinje, občina Žužemberk, gorelo ostrešje lesenega objekta za koze velikosti 6 krat 8 metrov. Gasilci PGD Žužemberk in Hinje so požar pogasili. Zgorelo je ostrešje na površini okoli 15 kvadratnih metrov ter nekaj sena. Gasilci so ostalo seno premetali iz objekta.

Še vedno prepovedano požiganje v naravi

Ob 17.20 so ob vaškem igrišču v Gorenju, občina Kočevje, goreli kupi vejevja, trava in listje na drevesih, kamor se je ogenj razširil. Gasilci PGD Stara Cerkev in Kočevje so požar pogasili.

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju v večjem delu države. V zadnjih dneh je število požarov v naravnem okolju zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja naravnih nenevarnih materialov višje predvsem na območju osrednje Slovenije. Takšno stanje pričakujejo do prvih obilnejših padavin.

Zaradi trenutnih razmer svetujejo previdnost pri morebitni uporabi ognja v naravnem okolju in pri aktivnostih, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar. Obenem še opozarjajo, da je požiganje v naravnem okolju prepovedano.

Danes brez vode ...

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih Šmarješke Toplice, Družinska vas in Bela Cerkev (občina Šmarješke Toplice), da danes ne bo pitne vode zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju. Dela se bodo izvajala od 8.00 do predvidoma 14.00 ure. V času izvedbe del bo uporabnikom na voljo oskrba z avtocisterno.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS izvod Čuvajnica.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9.00 in 11.00 zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP ŠENTRUPERT VAS izvod DESNO – ZAVRL.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice na območju TP Arnovo selo, Čela, Mrzlak 1 in Mrzlak 2 med 8. in 10. uro ter med 13.30 in 14.30 uro, na območju TP Ključice med 8. in 14.30 uro; na območju nadzorništva Sevnica na območju TP Podgorica med 7.45 in 14.15 uro.

