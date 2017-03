Za hladno prho Primorcev poskrbel Škrbić

29.3.2017 | 08:00

Foto: B. B., arhiv DL

Koper - Nogometaši iz Krškega so v 26. krogu Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Koper z 2:0 (1:0). Po seriji zaporednih pozitivnih izidov so "kanarčki" na Bonifiki pričakali ekipo iz Krškega in doživeli hladno prho. Navkljub jalovi primorski prevladi so bili na igrišču konkretnejši gosti iz Posavja, predvsem dvakratni strelec Miljan Škrbić. Koprčani navzlic porazu ostajajo na šestem mestu, Krčani so na osmem, po točkah pa so ujeli sedmouvrščene Velenjčane.

Pred začetkom tekme so udeleženci tekme in gledalci z minuto molka počastili spomin na nedavno preminulega dolgoletnega funkcionarja domačega kluba Igorja Königa. Aktivneje so tekmo začeli gostitelji, v šesti minuti je lepo streljal z razdalje Ed Kevin Kokorović, na mestu pa je bil vratar Marko Zalokar. Vratar Krškega se je potem v 12. minuti dobro postavil ob vtekanju Sandija Križmana. Ta je imel priložnost tudi pet minut kasneje, ko je po podaji Senijada Ibričića iz obetavnega položaja z desetih metrov streljal preko gola.

Gostje so se šele v drugi polovici prvega polčasa otresli pritiska domačih in v 27. minuti prvič sprožili strel na vrata Kopra, Nikola Gatarić pa je meril prek vrat. Resneje so gostje zapretili v 34. minuti, vratar Marijan Antolović pa je ubranil slab poskus Filipa Dangubića, ki je bil v obetavnem položaju.

Do tedaj povsem nenevarni Krčani so postajali iz minute v minuto vse drznejši. V 37. minuti sta bila po kotu za goste v priložnosti Gatarić in Škrbić, žoga pa je po strelu slednjega končala prek domačih vrat. V 39. minuti so pobudo kronali z zadetkom: Škrbić se je najbolje znašel po strelu Martina Kramarića in odbiti žogi koprskega vratarja Antolovića ter z nekaj metrov žogo potisnil v prazno mrežo. V 42. minuti je Križman končno zadel za Koprčane, a je glavni sodnik zadetek razveljavil zavoljo nedovoljenega položaja Matica Paljka.

Prva priložnost v drugem polčasu je pripadla Koprčanom, po kotu pa je rezervist Darko Lukanović streljal čez gol. Rezervist pri gostih Ibrahim Mensah, ki je vstopil v 60. minuti, je v svojem prvem napadu prišel do priložnosti, po napaki domače obrambe pa je njegov strel po tleh Antolović zaustavil. V 66. minuti je po domiselni akciji celotnega domačega napada Courage Pekuson z desne strani močno, a previsoko streljal in Zalokarju ni bilo potrebno posredovati.

Tri minute kasneje je sledil hiter protinapad Krčanov, Gatarić pa je bil z leve strani nenatančen. V 87. minuti so imeli Koprčani prek Ibričića obetavno priložnost, a je slabo streljal, v nasprotnem napadu pa je po lepi asistenci Dangubića akcijo z golom zaključil Škrbić in postavil končni izid.

Koper - Krško 0:2 (0:1)

* Stadion Bonifika, gledalcev 500, sodniki: Kovačič (Grosuplje), Smej (Fokovci), Anželj (Tišina).

* Strelec: 0:1 Škrbić (39.), 0:2 Škrbić (87.).

* Koper: Antolović, Datković, Gregov, Hodžić (od 46. Lukanović), Ibričić, Kokorović, Križman, Paljk (od 75. Horvat), Perkusin, Pranjić, Pučko.

* Krško: Zalokar, Gatarić (od 89. Kosić), Gorenc, Kovačič (od 60. Mensah), Vuklišević, Mujan, Pušaver, Sadiković, Škrbić (od 92. Haljeta), Kramarić, Dangubić.

* Rumeni kartoni: Gatarić, Mensah, Mujan.

* Rdeči karton: /.

Izidi 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

- torek, 28. marec:

Koper - Krško 0:2 (0:1)

- sreda, 29. marec:

17.00 Rudar - Celje

18.00 Domžale - Aluminij

19.30 Maribor - Kalcer Radomlje

20.15 Olimpija - Gorica

Lestvica:

1. Maribor 25 17 5 3 52:19 56

2. Olimpija 25 14 5 6 37:22 47

3. Domžale 25 13 4 8 48:27 43

4. Gorica 25 10 7 8 34:31 37

5. Celje 25 10 5 10 31:29 35

6. Koper 26 9 8 9 27:31 35

7. Rudar 25 7 8 10 33:37 29

8. Krško 26 6 11 9 28:37 29

9. Aluminij 25 6 7 12 23:38 25

10. Radomlje 25 1 6 18 17:59 9

STA; M. M.