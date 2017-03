Beti tretjič zapored pozitivno, oktobra konec prisilne poravnave

29.3.2017 | 08:30

Maja Čibej (Foto: M. B.-J., arhiv DL)

Metlika - Metliška Beti, ki je od leta 2013 v postopku prisilne poravnave in prestrukturiranja, je lani dosegla nekaj več kot 9,88 milijona evrov prodaje in s tem primerljivi predlanski izid presegla za pet odstotkov. Z nekaj več kot pol milijona evrov je hkrati predlanski čisti dobiček presegla za petkrat. Postopek prisilne poravnave bo končala oktobra.

Glavna izvršna direktorica družbe Beti Maja Čibej je za STA pojasnila, da je rast dobička predvsem posledica ugodnega tečaja ameriškega dolarja in ugodnih cen surovin, ki pa se letos že dražijo. Glede na to ob petodstotni rasti prodaje letos načrtujejo dosti manj oz. približno 100.000 evrov čistega dobička.

Na končni izid dobička bo vplivalo tudi letošnje prevrednotenje nepremičnin, ki naj bi poslovanje Beti obremenilo za približno 800.000 evrov. Sicer pa se bodo s tem pripravili na oktobrsko končanje postopka prisilne poravnave, je dodala.

Letos bodo s približno 100.000 evri poplačali še preostale upnike. Glede dolga do Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki znaša 5,7 milijona evrov, pa je Čibejeva povedala, da so z DUTB, ki je prevzela vse njihove bančne obveznosti, predlani podpisali sporazum o ureditvi kreditnih razmerij in da posojila vračajo tekoče ter skladno z dogovori.

Lani so nadaljevali z naložbami v posodobitev strojne opreme, posodobili so tudi kotlovnico in prešli na čistejše ogrevanje s plinom. Za naložbe so namenili približno 400.000 evrov, podoben znesek bodo zanje namenili tudi letos, je pristavila.

V podjetju so konec preteklega leta zaposlovali nekaj več kot 150 ljudi. Za nadomeščanje t. i. naravnega odliva so zaposlili le nekaj novih delavcev. Letos so na novo zaposlili približno deset sodelavcev in zaposlujejo nekaj več kot 160 ljudi, novih večjih zaposlitev pa ne načrtujejo, je še povedala Čibejeva.

Beti, ena vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, po podatkih družbe več kot devet desetin svojih izdelkov proda na tujih trgih, predvsem v ZDA, EU, Rusiji, Belorusiji in Izraelu. Pri svojem programu preje sicer beleži rast, program pletiv pa so leta 2013 zaradi nerentabilnosti opustili.

V okviru družbe Beti po navedbah STA deluje le še proizvodnja preje, vse druge programe in proizvodnjo so ukinili. Program prisilne poravnave so potrdili oktobra 2013, končanje postopka s poplačilom upnikov predvidevajo oktobra letos.

M. M.

