Skupina TPV s skoraj osemodstotno rastjo prihodkov

29.3.2017 | 13:25

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Skupina TPV, dobaviteljica avtomobilske industrije s skoraj 1170 zaposlenimi, je lani dosegla 139,86 milijona evrov prihodkov, s čimer je primerljivi predlanski izid presegla za slabih osem odstotkov. Hkrati je ustvarila nekaj manj kot 3,29 milijona evrov čistega dobička iz poslovanja in s tem predlanski izid presegla za skoraj devet desetin.

Iz TPV so za STA sporočili, da lanski dobiček skupine pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) znaša nekaj več kot 10,22 milijona evrov, kar v primerjavi s predlani pomeni 14-odstotno rast.

Vsa podjetja skupine TPV so lani poslovala z dobičkom. Njihovi izidi so presegli zastavljene načrte, v skupini pa letos napovedujejo petodstotno rast prihodka in hkratno okrepitev dobička.

Stanje na trgu so ocenili za pozitivno, saj vsi njihovi glavni trgi, predvsem Evropa in Severna Amerika, kažeta pozitivne smernice. Sicer pa v TPV med svoje glavne trge prištevajo še Južno Afriko in Kitajsko.

Kot svoje glavne kupce so navedli večje sistemske dobavitelje na segmentih podvozij, karoserij in sedežnih sklopov, kot so Brose, Benteler, Faurecia, Mahle in drugi. Med proizvajalci vozil pa BMW, Daimler, Renault in Volkswagen.

Za neposredne naložbe so lani namenili 4,5 milijona evrov, medtem ko letos zanje načrtujejo dva milijona več. Kot so dodali, naložbe sledijo razvojnim potencialom skupine TPV, ki vlaga v gradnjo dodatnih zmogljivosti in tehnološko opremo s poudarkom na avtomatizaciji ter robotizaciji poslovnih procesov.

Ob koncu preteklega leta so v skupini zaposlovali skupaj 1166 ljudi in v matičnem podjetju 965. Letos večjega števila novih zaposlitev ne načrtujejo, sicer pa so vedno odprti za kakovostne kadre na področjih strojništva, orodjarstva, avtomehanike in na drugih področjih, so pristavili.

TPV je na svetovnem trgu delujoče podjetje, ki se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot razvojni dobavitelj avtomobilske industrije. Skupino poleg novomeške matične družbe sestavljajo še hčerinska podjetja - TPV Šumadija, TPV Avto in TPV Prikolice, je še poročala STA.

V TPV bodo še naprej sledili viziji povezovanja inovativnih rešitev in strategiji utrjevanja globalne prepoznavnosti kot razvojnega dobavitelja v avtomobilski industriji. Nadaljevali bodo z digitalizacijo industrije, pri kateri z lastnimi celostnimi rešitvami na področju avtomatizacije interne logistike z avtomatsko vodenimi vozili prispevajo tudi sami, so še zapisali v novomeški TPV.

M. M.