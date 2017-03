Zdaj sta že oba v gnezdu

29.3.2017 | 16:30

Gornji Lenart - Tudi gnezdo na drogu v Gornjem Lenartu (na robu mesta Brežice) je dobilo stanovalce. Štorklje so se vanj naselile tudi letos. Najprej je 31. januarja priletel štrk, 26. marca, torej skoraj še na materinski dan, se mu je pridružila še štorklja, kot so povedali Marija Furlan, njena vnukinja Mia Požar in Jože Brežan, pri katerih na vrtu ob hiši je drog z gnezdom.

Štrk je priletel v popolnih zimskih razmerah, ko po občutku ljudi te ptice v naših krajih nimajo prav veliko hrane. Predvsem Mio je to začelo skrbeti in poklicala je v Mursko Soboto, da bi ji kdo od poznavalcev teh ptic svetoval, kako pomagati prezebli ptici na drogu.

No, stvari je potem po svoje uredila narava, tako da je zmrzal pač postopno izginila in v gnezdu štorkelj je zdaj že nekaj časa prav živahno.

Kot je povedala Marija, so gnezdo naredile ptice same. Vanj se vračajo že več kot deset let.

M. L.