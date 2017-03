FOTO: Za razvoj skakalnega športa v Zabrdju tri tisočake

29.3.2017 | 10:25

Zabrdje - Smučarsko društvo Zabrdje je v Mercatorjevi akciji, s katero je najboljši sosed podprl mlade skakalce, na podelitvi v Ljubljani prejelo tri tisoč evrov. Akcija je trajala med 9. februarjem in 26. marcem, v njej pa so kupci, ki so tudi prispevali v sklad za nagrade, odločili, kateri skakalni klubi si najbolj zaslužijo pomoč.

Društvo iz Zabrdja, v katerem so se kalili tudi Damjan in Maja Vtič ter Eva Logar, je zbralo 46.674 glasov in zasedlo četrto mesto, kar jim je prineslo tri tisočake. Največ glasov je zbral Smučarski skakalni klub Ilirija (prejel je kombinirano vozilo Ford), drugo mesto je zasedlo Smučarsko skakalno društvo Stol Žirovnica (nagrada: 10 tisoč evrov), tretjega pa Smučarsko društvo Vizore (nagrada: pet tisoč evrov).

"Zahvaljujem se vsem, ki ste nam pomagali pri pridobivanju glasov v Mercatorjevi akciji, še posebno pa trgovskemu osebju KZ Trebnje in Mercatorjevih poslovalnic v našem okolišu. Velika HVALA pa tudi staršem naših športnikov, ki so zadnji mesec in pol tako pridno vnašali kode, da smo prejeli to lepo nagrado," je ob tem uspehu rekel Jože Novak, predsednik SD Zabrdje.

Na podelitvi, kjer je Mercator Smučarski zvezi Slovenije v okviru sponzorstva moški in ženski reprezentanci podelil 89 tisoč evrov, je bilo zelo veselo, o navdušenju skakalnega podmladka ob srečanju z najboljšimi slovenskimi skakalci in skakalkami pa pričajo tudi fotografije.

J. A., foto: Mercator, SD Zabrdje

Galerija