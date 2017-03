Mladi gasilci pokazali odlično znanje in spretnost

29.3.2017 | 10:20

Kviz gasilske mladine GZ Novo mesto

Kviz Dolenjske regije

Žužemberk - Gasilska mladina Občine Žužemberk se je v soboto, 11. marca, udeležila 14. Kviza gasilske mladine GZ Novo mesto, ki je potekal v OŠ Drska v Novem mestu. Sodelovanje, novi izzivi in druženje so vrednote, ki mlade gasilce spremljajo pri aktivnih pripravah in sodelovanju na kvizu gasilske mladine.

Mladi gasilci so ponovno dokazali, da imajo ogromno znanja o gasilstvu in da jim gasilska spretnost in vezanje vozlov ne predstavljata nobenih ovir.

Rezultati ekip 14. Kviza gasilske mladine GZ Novo mesto:

Pionirji:

PGD Reber 1 - 1. mesto

PGD Križi 2 - 2. mesto

PGD Žužemberk 1 - 7. mesto

PGD Križi 1 - 10. mesto

PGD Dvor 1 - 13. mesto

Mladinci:

PGD Križi 3 - 11. mesto

PGD Dvor 2 - 15. mesto

PGD Šmihel pri Žužemberku 1 - 16. mesto

Pripravniki:

PGD Dvor 3 - 3. mesto

PGD Šmihel pri Žužemberku 2 - 4. mesto

Ekipe, ki so osvojila prva tri mesta v kategoriji so se v soboto, 18. marca, pomerile na Kvizu gasilske mladine Dolenjske regije v Dobrniču. Ekipa pionirjev PGD Reber je osvojila odlično 1. mesto, 6. mesto je zasedla ekipa iz PGD Križi. V kategoriji pripravnikov pa je mladina iz PGD Dvor osvojila 7. mesto.

Naslednja postojanka za preizkušanje gasilskega znanja in spretnosti je za pionirje PGD Reber Državni kviz gasilske mladine, ki bo potekal v soboto, 1. aprila, v Šmartnem pri Litiji.

Tanja Hrovat