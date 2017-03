Pregnana zaradi trobentic; Zakaj v lekarnah ni zdravila za shizofrenijo?

29.3.2017 | 18:15

Poslušali smo vas in vaše težave in skozi odgovore in pobude pristojnim pomagali pri reševanju.

ZAKAJ NI SMELA NABIRATI TROBENTIC?

V 13. številki tiskanega Dolenjskega lista smo šli po sledeh obupane ženice, ki je bila pregnana, ker je na zelenici pred gradom Grm nabirala trobentice. Te je potrebovala za domači pripravek, ki ji pomaga pri lajšanju zdravstvenih tegob. Kdo jo je pregnal in zakaj, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

CENEJŠA ZDRAVILA VČASIH KAR PONIKNEJO

Na uredništvo smo prejeli pismo bralca, ki pravi, da v slovenskih lekarnah že en mesec ni mogoče dobiti Krkinega zdravila moditen, ki se uporablja za zdravljenje shizofrenije in drugih psihoz. Po informacijah, ki jih ima, moditena v lekarnah ne bo niti aprila. »Nadomestnega zdravila za moditen ni, nejemanje pa lahko zelo poslabša zdravljenje,« opozarja bralec. V Krki smo poizvedovali, kako je s tem, vi pa preverite, kaj smo izvedeli.

RED V ZASEBNIH DOMOVIH ZA VARSTVO STAREJŠIH

Zasebni dom za oskrbo starejših Metuljček iz Posavja se je znašel na seznamu petih zasebnih izvajalcev socialnovarstvenih storitev v Posavju, ki jim je socialna inšpektorica Tatjana Arnšek konec lanskega in v začetku letošnjega leta zaradi neizpolnjevanja pogojev prepovedala opravljanje dejavnosti. A so odpravili težave in dom deluje naprej. Mi smo ga obiskali in preverili, kako se imajo stanovalci. Kako pa je z drugimi domovi, ki jih je obiskala inšpektorica. Preverite v Dolenjcu, edinem neodvisnem tedniku v tem delu Slovenije, ki smo mu tokrat priložili še Živo na kar 48 straneh.

uredništvo Dolenjskega lista