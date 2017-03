Učenci opazili delovno akcijo zaposlenih

29.3.2017 | 11:30

Novo mesto - Delavci Osnovne šole Drska smo imeli v okviru projekta Ekošola v sredo, 22. marca, popoldne v šoli in okoli nje delovno akcijo. Prebarvali smo del igral na šolskem igrišču, uredili zeliščni vrt, posadili cvetlice pred šolo in v cvetlična korita, pregrabili zelenico, pometli igrišče, prepleskali grafite na šoli in garaži…

V četrtek smo z zanimanjem opazovali učence, ki so si ogledovali okolico naše šole in se spraševali, kdo jo je tako polepšal.

M. K.

