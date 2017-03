Maček Muri prišel v Žužemberk

29.3.2017 | 11:40

Žužemberk - Dijaki in dijakinje 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole Novo mesto so v sredo, 15. marca, poskrbeli, da je v mali dvorani OŠ Žužemberk zazvenela Murijeva pesem. Odzvali so se povabilu Kulturno umetniškega društva Žužemberk, ki se trudi, da otroci uživajo v prijetnih dodatnih aktivnostih, s čimer jim želijo popestriti njihovo otroštvo.

Mala dvorana OŠ Žužemberk je ob obisku Mačka Murija skorajda pokala po šivih, za njeno uporabo se iskreno zahvaljujemo ravnateljici Miri Kovač. Zbrani otroci so spremljali živahno predstavo nasmejanih oči ter odprtih ust, dijaki z razredničarko pa so odšli presrečni, ker bodo vsa zbrana sredstva s pridom porabili za maturantski ples, za kar se vsem najlepše zahvaljujejo. Naša zahvala njim pa so nasmejani obrazi naših otrok, zato upamo, da nas Maček Muri še kdaj obišče.

Cilka Zupančič