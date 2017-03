Silovito trčil v drevo

29.3.2017 | 12:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

S Policijske uprave Novo mesto danes poročajo o dveh prometnih nesrečah. V Selih pri Dolenjskih Toplicah se je sinoči okoli 21.30 zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodoval voznik avtomobila. Po prvih ugotovitvah policistov je 20-letni voznik pripeljal iz smeri Podturna. Zaradi neprilagojene hitrosti naj bi izgubil oblast nad vozilom, v ovinku zapeljal s ceste in silovito trčil v drevo. Voznika, ki je bil zaradi hudih poškodb v smrtni nevarnosti, so reševalci odpeljali v novomeško bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Poškodovani obe voznici

Nekaj pred 9. uro so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Dolenjem Boštanju. Nesrečo naj bi povzročila 41-letna voznica avtomobila, ki je v križišču izsilila prednost 34-letni voznici. Poškodovani udeleženki so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so jima oskrbeli lažje poškodbe. Policisti bodo povzročiteljici nesreče izdali plačilni nalog.

M. M.