Elektriko proizvaja tudi drugi generator

29.3.2017 | 12:50

Vir fotografij: HESS

Brežice - Na jezovni zgradbi HE Brežice so pred tednom dni začeli s poskusnim obratovanjem agregata 2, ki so ga z omrežjem sinhronizirali že v začetku meseca. Končano pa je 60-dnevno obdobje poskusnega obratovanja agregata 1, ki je zdaj predan v obratovanje.

Kot pravijo v družbi HESS, ki upravlja s HE Brežice, bo po polnitvi akumulacijskega bazena na nominalno koto (višina, ki je potrebna za normalno obratovanje elektrarne) in ponovitvi določenih zagonskih preizkusov ter meritev sledil končni prevzem agregata 1.

Na agregatu 3 je marca potekala montaža turbinske in generatorske opreme, vgrajen je rotor generatorja, zaključevala so se elektro montažna dela. V aprilu bo sledil zaključek montaže s pričetkom zagonskih preizkusov, maja pa je predviden začetek pogodbenega poskusnega obratovanja.

Kot pravijo v HESS, so na HE Brežice zaključena vsa večja gradbena dela, potekajo pa še zunanje ureditve na levem in desnem bregu reke Save ter zaključna dela na dostopnem mostu do elektrarne. V samem objektu elektrarne tečejo tudi nekatera obrtniška dela.

Dvig vode na nominalno koto je predviden po zaključku del na nasipih akumulacijskega bazena in zaključku del na modifikaciji jezu NEK, tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja HE Brežice pa je nespremenjen in predviden konec septembra letos.

B. B.

Galerija