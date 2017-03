Skupaj obnavljamo Portoval: Kar smo zasadili, moramo zaliti!

29.3.2017 | 14:00

Veselo in delovno je bilo minuli torek, naj bo tudi jutri. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - V Portovalu je v zadnjih letih zaradi škode, ki jo je povzročil smrekov lubadar, nastala ogolela površina velikosti 1,5 ha, ki sta jo poraščala praprot in nezaželena invazivna tujerodna drevesna vrsta, pozna čremsa in preprečevala naravno pomladitev gozda. Na celodnevni akciji ob mednarodnem dnevu gozdov, 21. marca, je sodelovalo kar 92 udeležencev, in sicer predstavnikov novomeške enote Zavoda za gozdove, ki je akcijo organizirala, pa Kmetijske šole Grm, OŠ Center, mestne občine, Društva za razvijanje prostovoljnega dela, Gozdnega gospodarstva, tam so bili taborniki, atleti, krajani, lovci, kolesarji, planinci idr.

»S sadnjo 1500 sadik smo obnovili celotno ogolelo površino! Pojavila pa se je nova težava – SUŠA. V prihodnjih dneh oz. tednih ni napovedi kakšnih omembe vrednih padavin in ni pričakovati, da bi komaj posajene sadike preživele brez zalivanja. Prostovoljci bomo zato ob pomoči gasilcev GRC Novo mesto posajene sadike zalili,« je danes novo akcijo napovedal Marjan Grah iz ZGS – OE Novo mesto.

Akcija bo potekala jutri, 30. marca, od 9. ure naprej oziroma po Grahovih besedah »dokler ne dokončamo«. Dostop je mogoč iz smeri Športnega parka Portoval po gozdnih poteh vzporedno z reko Krko, organizirano pa ob 9. uri izpred nogometnega igrišča. Ne pozabite na primerno obleko in obutev, dobrodošle so zaščitne rokavice in pa, seveda, vedra za zalivanje.

