Prerazporedili denar za tri investicije

29.3.2017 | 15:00

Škocjan - Sinoči so na redni seji zasedali občinski svetniki. Po seznanitvi z delom občinske uprave in župana v zadnjem obdobju so najprej poslušali poročila - o poslovanju in delu v lanskem letu jih je seznanila direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto mag. Alenka Simonič, dr. med., ki je predstavila tudi finančni plan za letošnje leto. Upa, da jim bo šlo dobro še naprej.

Alenka Simonič (na desni).

Nataša Rajak (zadaj).

Ravno tako je poročilo podala tudi Nataša Rajak, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki in povedala, da je še vedno največ prijav s cestnega področja. Napovedala je, da bodo v sodelovanju z občino v teh dneh poskrbeli za ureditev treh kritičnih odsekov ob cestah - za obžaganje dreves in ostale vegetacije, ki predstavlja nevarnost v prometu.

Irena Čengija Peterlin.

Zadovoljna z lanskim letom je tudi ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan Irena Čengija Peterlin, ki je povedala, da so njihovi učenci uspešni na mnogih področjih in tekmovanjih. Zavod je lani posloval pozitivno in imajo dobrih 6 tisoč evrov presežka. Opisala je investicije in predstavila načrte za letošnje leto, med katerimi je glavni projekt dokončanje dozidave in dograditve vrtca Radovednež - sedaj je že na vrsti opremljanje.

Svetniki so sprejeli zaključni račun proračuna za lansko leto - prihodki so znašali skoraj 3 milijone evrov, odhodki pa dobrih 2 milijona 434 tisoč evrov. Kot je povedala Mateja Robek Zaletelj iz finančne službe, je občina lani v celoti odplačala kredit za dograditev osnovne šole, lani pa se je občina ponovno zadolžila na gospodarskem ministrstvu za dograditev in nadzidavo vrtca pri osnovni šoli - gre za brezobrestni kredit v višini 94.940 evrov, ki ga bo odplačala v desetih letih. Velja enoletni moratorij, kar pomeni, da se odplačevanje prične prihodnje leto.

Župan Jože Kapler, direktorica OU Petra Pozderec in svetnica Martina Kralj.

Svetniki so se strinjali s predlagano prerazporeditvijo proračunskih sredste,v in sicer v skupni višini 70 tisoč evrov. Kot je povedal župan Jože Kapler, so s tem potreben denar zagotovili za plinifikacijo, ki jo občina načrtuje skupaj z Občino Šentjernej, za ureditev sprehajalne poti v središču Škocjana in za dokončanje dozidave in nadzidave vrtca. Gradbena dela so končana, šola je že naročila opremo, sledi pridobitev tehničnega in uporabnega dovoljenja. Morda bodo malčki v nov vrtec iz župnijskega doma, kjer so začasno uredili varstvo, prišli že maja, prav gotovo pa do konca šolskega leta.

Na seji so svetniki sprejeli še letni program kulture in socialnega varstva v občini, ter sprejeli cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. To delo opravlja Dom starejših občanov Novo mesto. Letošnje cene so minimalno nižje od lanskih - za 0,30 evra oz. za 1,42 odstotka. Predlagani znesek za posameznika ostane enak kot v letu 2016, to je 8,20 evra, kar pomeni, da občina pokriva skoraj 61 odstotkov cene. Nove cene veljajo od 1. maja.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija