FOTO: Danes nadaljevali podiranje sprejemnega centra za begunce

29.3.2017 | 21:25

Sprejemni center ima zdaj še ograjo, ki pa jo bodo v naslednjih dneh odstranili. (Foto: M. L.)

Danes so nadaljevali odvoz zabojnikov. (Foto: M. L.)

Predstavniki brežiške območne izpostave uprave za zaščito in reševanje z vodjo Zdenko Močnik (desno) (Foto: M. L.)

Dobova - V Dobovi so tudi danes odstranjevali sprejemni center za begunce in migrante Stara livarna.

Kot je pojasnila vodja brežiške območne izpostave uprave za zaščito in reševanje Zdenka Močnik, so prejšnji teden odklopili vodo in elektriko. Včeraj so odpeljali dva bivalna kontejnerja, danes štiri, v petek bodo še tri. Včeraj je lastnik šotora odstranil prvi šotor. »Naslednji teden nadaljujemo z odstranjevanjem šotorov. Predvidoma do 7. aprila bomo vsa dela zaključili,« je danes napovedala Močnikova.

Kot je pojasnila, so že pred časom naredili podroben načrt za odstranitev sprejemnega centra, kot je bilo to potrebno glede na dogovor med ministrstvom za notranje zadeve in krajevno skupnostjo Dobova, ki je določal, da bodo center zaprli v šestih mesecih.

Glede na ta načrt so že tudi izpraznili skladišče v nekdanji tovarni Beti v Dobovi, ob koder so odpeljali zadnje kose včeraj. Del tistega, kar je bilo v skladišču, je uprava za zaščito in reševanje predala humanitarnim organizacijam, preostalo je premestila v svoje skladišče in v logistični center v Cerkljah ob Krki.

Izpraznjeno skladišče so vojaki razkužili in tam vzeli vzorce, enako bodo ravnali po izpraznitvi sprejemnega centra Stara livarna.

Sprejemni center so od odhoda beguncev do zdaj vzdrževali v stanju pripravljenosti. V upravi za zaščito in reševanje so pri tem delali tudi trije delavci, zaposleni prek javnih del, ki so bili po oceni Zdenke Močnik vestni in marljivi.

M. L.

