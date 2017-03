V Kolpi našli mrtvo osebo

29.3.2017 | 19:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes zjutraj nekaj po 7. uri so pri Srednjih Radencih v reki Kolpi opazili mrtvo osebo. Gasilci PGD Črnomelj so utopljenko iznesli iz vode in jo predali dežurnemu zdravniku in ekipi reševalcev iz ZD Črnomelj. Preiskavo vzrokov utopitve bodo opravili policisti PU Novo mesto, poročajo iz ReCO Novo mesto.

Gasilci GRC Novo mesto so okoli 16.30 na Kandijski cesti v Novem mestu pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe iz reševalnega vozila v stanovanje.

Ob 11. uri je zagorelo osebno vozilo na Drski v Novem mestu. Požar v motornem delu vozila je z gasilnim aparatom pogasil lastnik sam, gasilci GRC Novo mesto pa so pregledali motorni prostor s termo kamero in odklopili akumulator.

Okoli 16.30 je v naselju Brezje gorelo grmičevje, podrast in smreka. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 3000 kvadratnih metrov. Tik pred 17.uro je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela še suha trava, grmičevje, podrast in avtomobilske gume. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

M. M.