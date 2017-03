Začenja se prenova novomeške tržnice

30.3.2017 | 07:10

Danes se bodo začela dela na odprtem delu tržnice, kar naj ne bi vplivalo na promet. (Foto: M. M., arhiv DL)

Kako nezadovoljne s sedanjim režimom na tržnici so ekološke branjevke, si lahko preberete v prejšnji, 12. številki Dolenjskega lista. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - V prihodnjih dneh bodo v novomeškem mestnem jedru na različnih lokacijah potekala nujna vzdrževalna dela: začenja se 1. faza prenove novomeške tržnice, na Rozmanovi, Kastelčevi in Kapiteljski ulici pa bodo potekala vzdrževalna dela na cestišču in meteornih jaških, so opozorili z občine.

Prenovo tržnice danes začenjajo s preplastitvijo tlakov na odprtem delu tržnice, zato bo zaprt trikotnik na Florjanovem trgu, kar pa po zagotovilih izvajalca ne bo vplivalo na promet. Omenjena prva faza bo predvidoma trajala do sredine prihodnjega tedna, sledila ji bo druga, ki vključuje vzdrževalna dela na pokritem delu tržnice.

O načrtovani prenovi tržnice smo v tiskanem Dolenjskem listu že večkrat poročali, v 12. številki pa si preberite, kako nezadovoljni s sedanjim režimom so predstavniki ekoloških kmetij.

Zapore cest

Dan kasneje, torej jutri, bodo vzdrževalna dela potekala na začetku Rozmanove ulice (pri arkadah), zato bo tam med 6. in 15. uro popolna zapora prometa. Obvoz bo urejen po Vrhovčevi ulici.

Med 1. in 7. aprilom pa bodo vzdrževalna dela potekala še na Kastelčevi in Kapiteljski ulici. Na Kastelčevi bo v tem času popolna zapora, na Kapiteljski ulici pa bo promet urejen z delno zaporo. Po dogovoru z izvajalcem bodo stanovalci Kastelčeve ulice lahko dostopali do svojih domov, so še navedli v sporočilu.

Novomeški Glavni trg bodo sicer to nedeljo, 2. aprila, zavzeli kolesarji in ljubitelji kolesarstva, saj bo tu potekala tretja mednarodna kolesarska dirka za Veliko nagrado Adrie Mobil. Kot je že v navadi, bo štart dirke pred tovarno Adria Mobil, od koder bodo kolesarji skozi Češčo vas odpeljali do Straže in naprej do Soteske ter po Partizanski magistrali mimo Črmošnjic v Belo krajino, skozi Semič, Štrekljevec in Jugorje ter prek Vahte nazaj na Dolenjsko, kjer bodo naredili dva petdesetkilometrska kroga po Podgorju z vzponoma na Gabrje in Dolž ter dirko po treh novomeških krogih zaključili na Glavnem trgu. Skupna dolžina trase dirke znaša 183 km, štart bo ob 12.30, cilj pa predvidoma okoli 17. ure.

Zaradi dirke bo za promet popolnoma zaprt Glavni trg na delu med Jenkovo ulico in Dilančevo ulico, občasne popolne zapore pa bodo tudi med Kandijsko cesto in Vrhovčevo ulico. Poleg navedenega se bodo izvajale še kratkotrajne popolne zapore občinskih cest, katerih priključki se navezujejo na traso dirke. Promet bo urejen. Organizatorji prosijo za upoštevanje prometne signalizacije in za razumevanje.

M. M.