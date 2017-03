Pri gašenju suhe trave utrpela lažje opekline; pomoč dojenčku

30.3.2017 | 07:20

Sinoči ob 19.54 uri je v naselju Gorenji Leskovec, občina Krško, zagorela suha trava in podrast. Gasilci PGE Krško, PGD Stranje, Senovo, Rožno, Mali Kamen in Veliki Kamen so požar v izmeri okoli treh hektarjev pogasili ter postavili požarno stražo. Domačinki, ki je utrpela lažje opekline, so gasilci nudili prvo pomoč in jo napotili na urgenco.

Ob 18.50 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel gozd in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov.

Ob 20.50 je v gozdu ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel kup suhih vej. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

Ob 20.09 je ob Cesti na Trato v Kočevju gorela trava in podrast na površini okoli 900 kvadratnih metrov. Posredovali so gasilci PGD Kočevje.

Ob 20.42 je ob južni ljubljanski obvoznici med izvozom za Ig in Rudnik, občina Kočevje, na polju gorela koruznica, na površini okoli 300 kvadratnih metrov. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Barje.

Ob 1.22 je v bližini naselja Mekinje nad Stično, občina Ivančna Gorica, v gozdu gorela podrats. Požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Metnaj in Stična.

Pomoč dojenčku

Ob 21.17 so v naselju Stope v občini Velike Lašče gasilci PGD Karlovica in medicinska sestra, ki živi v bližini, nudili pomoč dojenčku pri dihalni stiski do prihoda ljubljanskih reševalcev.

Našel ročno bombo

29. 3. 2017 ob 18.48 je krajan v gozdu pri naselju Žužemberk, občina Žužemberk, našel ročno bombo, angleške izdelave, ostanek druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in odpeljala v ustrezno skladišče.

V Savi mrtva koza

Ob 9.48 so v naselju Šmarčna, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica, s pomočjo čolna iz reke Save pobrali mrtvo kozo in jo predali dežurnemu delavcu Veterinarsko higienske službe. Obveščene so bile pristojne službe.

Odpirali vrata

Ob 16.22 so na Kvedrovi ulici v Krškem, gasilci Poklicne gasilske enote Krško s tehničnim posegom odprli vhodna stanovanjska vrata. Cilindrični vložek so nadomestili z novim. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez vode ...

Komunala Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.30 do 15.30 ure prekinjena oskrba s pitno vodo na območju Ručetna vas, Petrova vas in Mihelja vas ter v Srednji vasi, Črmošnjicah od 8.00 ure do 10.00 ure zaradi vzdrževalnih del.

... ali elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ire zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BISTRICA, TP DOBLIČKA GORA 2, TP MAVRLEN.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRILOZJE izvod Šegina in Majer.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 13.00 do 13.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI KAL na izvodu ORKLJEVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice na območju TP Arnovo selo, Čela, Mrzlak 1 in Mrzlak 2 med 8. in 11. uro in na območju TP Ključice med 8. in 11. uro; na območju nadzorništva Sevnica na območju TP Breg, Breg Dobje, KK Loka in Loka med 8. in 10. uro in na območju TP Cerovec med 11. in 14. uro ter na območju nadzorništva Krško na območjuTP Spodnje Pijavško - nizkonapetostni izvod Spodnje Pijavško desno med 08. in 11. uro, na območju TP Vrhe Bohor - nizkonapetostni izvod Vrhe med 11. in 14. uro ter na območju TP Valvazorjeva Krško med 6. in 6:30 ter med 14. in 15. uro.

