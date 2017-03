V novomeški bolnišnici blagoslovili novo kapelo

30.3.2017 | 10:35

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto so sinoči odprli in blagoslovili bolnišnično kapelo, ki so ji ob izgradnji prizidka oz. urgence namenili nov prostor v kletnih prostorih.

Kapela je namenjena zlasti bolnikom, njihovim svojcem in zdravstvenim delavcem novomeške bolnišnice za krepitev duhovnih moči: za molitve, maše, prejemanje zakramentov in sploh iskanje notranjega miru. Odprta je vse dni v tednu 24 ur na dan, enkrat tedensko bo v njej potekala tudi maša.

P. Marko Novak.

Hvaležnost in zahvalo, da je bilo vodstvo bolnišnice z direktorico Mileno Kramar Zupan na čelu naklonjeno temu projektu in je zagotovilo prostor, sta ob blagoslovu izrazila tako novomeški škof Andrej Glavan, ki je skupaj z duhovniki daroval mašo, kot frančiškan Marko Novak, bolnišnični duhovnik.

Slednji je skrbno bdel nad koordinacijo projekta ter vodil organizacijski odbor. Z darovi mnogih vernikov in dobrotnikov so poskrbeli za lepo opremo kapele - nov oltar in tabernakelj.

Kapela je, kot doslej, posvečena Lurški Materi Božji, zavetnici bolnikov. Za ureditev kapele je poskrbel arhitekt Matija Marinko, ki je na blagoslovu tudi podrobneje predstavil, kako je zasnoval prostor in uskladil želje in potrebe ter danosti prostora. Pri oltarju je sodeloval še akademski kipar Marjan Drev.

Nagovor direktorice Milene Kramar Zupan.

Kramar Zupanova je povedala, da se v bolnišnici trudijo bolnikom nuditi čim bolj kakovostno in celovito zdravstveno oskrbo, »se pa zavedamo, da je človek tudi duhovno bitje, ki potrebuje tudi duhovno oskrbo. Bolnemu in vernemu človeku sta bližina duhovnika in bogoslužnega prostora v času bolezni in zdravljenja pomembna, in pripomoreta k boljšemu počutju in okrevanju, zato smo uredili novo kapelo. Že deset let pa pri nas nalogo duhovne oskrbe bolnikov predano, odgovorno, srčno in prijazno opravlja pater Marko,« je dejala v nagovoru.

Kapela je posvečena Lurški Mariji Božji, zavetnici bolnikov.

Marko Novak se je zahvalil vsemu osebju in vodstvu bolnišnice za pomoč pri ureditvi nove kapele, »da bodo zdaj bolniki tu našli prostor tihote, božje bližine in upanja za boj za napore zdravljenja in upanje, da jih objema usmiljena Božja ljubezen. Hvala tudi vsem dobrotnikom.«

V 27 slovenskih bolnišnicah je poskrbljeno za duhovno oskrbo bolnikov, v 23 pa imajo tudi kapele.

O pomenu bolnišnične kapele je v pridigi novomeški škof Glavan med drugim dejal: »Tu bodo hranili svoje duše bolniki v najtežjih urah in trenutkih svoje bolezni, zdravstveni delavci pa zato, da bi z ljubeznijo, pozornostjo bolnikom nesebično stregli, pomagali, lajšali bolečine in jih tolažili s svojo prijazno besedo in božali s svojimi usmiljenimi pogledi.«

Škof je izrazil željo, da kapela služi svojemu namenu in »dokazuje vero in prepričanje, da je človekov cilj onkraj zemeljske bednosti, kjer je naša večna in prava domovina.« Posebej zahvalil p. Marku, »novomeškemu usmiljenemu samarijanu«, tako za uspešno izpeljavo projekta, kot za skrb za bolne, ki jim podeljuje zakramente in jih krepi, ko se borijo z boleznijo ali prestopajo prag večnosti, ter vsem izvajalcem del.

Mašo je obogatilo ubrano petje moške trebanjske zasedbe As.

V priponki si lahko preberete pridigo škofa msgr. Andreja Glavana.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija





















































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Janko Ni važno da bolnišnica ne more plačevati rednih obveznosti. Ni važno da je bolnišnica zadolžena za 11 miljonov evrov. Važno da je v bolnišnici postavljena kapela za "duhovno oskrbo". No, s takimi investicijami in slabim zdravstvom jo boste potrebovali res vsak dan bolj, Preglej samo prijavljene komentatorje