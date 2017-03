Prvi poraz Krke v ligi za prvaka

30.3.2017 | 09:00

Foto: I. V., arhiv DL

Laško - Košarkarji Krke so v 3. krogu lige Nova KBM za prvaka izgubili na gostovanju pri Zlatorogu. Laščani so zmagal z 81:74 (19:14, 43:37, 63:56).

"Pričakovano težka tekma v Laškem. Prikazali smo borbeno igro in željo, a smo naredili preveč napak v obrambi, prav tako pa smo slabo zapirali skok. Tako smo dovolili domačim preveč lahkih košev in to moramo do prihodnje tekme popraviti," je po tekmi povedal trener Krke Simon Petrov.

S prvim porazom Krke je vodstvo v ligi prevzela Rogaška, ki je po treh krogih edina neporažena ekipa, nato pa sledijo tri moštva z izkupičkom 2:1. Med njimi sta tako Krka kot Zlatorog, ki je po uvodnem porazu zabeležil drugi zaporedni par točk.

Do njega je prišel zasluženo, poroča STA, saj je vodil večji del srečanja. V prvo občutno vodstvo se je prebil v 14. minuti pri 34:19, zahvaljujoč dobremu metu za tri točke ter borbenostjo igralcev pa ga je obdržal vse do 35. minute. Tedaj je Krka za kratko povedla (65:66), toda nekaj nepazljivosti v obrambi jo je znova pripeljalo v zaostanek (74:69). Tega ni več nadoknadila, saj ni imela razpoloženih strelcev z razdalje, zaradi poškodbe gležnja pa je manjkal Marko Luković.

Medtem sta pri Zlatorogu blestela nekdanji krkaš Igor Tratnik in Jan Špan. Vsak je dosegel po 23 točk. Špan je trojke metal 5:10 in imel sedem podaj ter štiri skoke, Tratnik pa met iz igre 9:14. V veliko oporo jim je bil Ramo Rizvić s 14 točkami in enajstimi skoki.

Aleš Pipan, trener Zlatoroga Laško: "Čestitam fantom za zmago, saj so resnično dali vse od sebe, da so si priigrali to zmago nad Krko. Za razliko od nekaterih tekem, so v ključnih trenutkih pokazali veliko zrelosti in odigrali pametno. Lahko se veselimo te zmage, a dejstvo je, da smo si zdaj povrnili tisto, kar smo izgubili s porazom na uvodni tekmi Lige za prvaka proti Rogaški. Do konca drugega dela državnega prvenstva je še sedem kol, zato je potrebno vsako tekmo odigrati borbeno in hrabro, sploh pa, če se želimo uvrstiti v polfinale državnega prvenstva. Proti Krki nam je z dobro igro v obrambi stekel tudi napad. Nadzorovali smo njihove najboljše strelce in igrali nesebično v napadu. Zdaj imamo čas, da se spočijemo in napolnimo baterije pred obračunom z Union Olimpijo v Treh lilijah prihodnjo sredo."

Liga Nova KBM se bo nadaljevala 5. aprila - od četrtka do nedelje je namreč v Kranju na sporedu zaključni turnir državnega prvenstva za fante do 19 let. Krka bo v Novem mestu gostila Rogaško.

Zlatorog : Krka 81:74 (19:14, 43:37, 63:56)

* Dvorana Tri lilije, gledalcev 350, sodniki: D. Javor, Pipan (oba Ljubljana), Vučković (Maribor).

* Zlatorog: Tratnik 23 (3:3), Krušič 8 (4:4), Rizvić 14 (7:8), Barič 7 (2:2), Miljković 6 (0:2), Špan 23 (6:10).

* Krka: Rebec 11, Curry 21 (6:6), Rojc 2, Jukić 10 (2:2), Dimec 9 (3:4), Čebular 8 (1:1), Elliott 13 (5:9).

* Prosti meti: Zlatorog 22:29, Krka.

* Met za tri točke: Zlatorog 9:23 (Špan 5, Tratnik 2, Rizvić, Barič), Krka.

* Osebne napake: Zlatorog 24, Krka.

* Pet osebnih: Tratnik (38.).

* Liga za prvaka, 3. krog:

Union Olimpija - Helios Suns 96:73 (26:19, 55:36, 72:51)

Hopsi Polzela - Rogaška 62:76 (20:24, 30:54, 48:63)

Zlatorog Laško - Krka 81:74 (19:14, 43:37, 63:56)

* Lestvica:

1. Rogaška 3 3 0 226:195 6

2. Union Olimpija 3 2 1 248:208 5

3. Krka 3 2 1 226:204 5

4. Zlatorog 3 2 1 207:209 5

5. Hopsi Polzela 3 0 3 186:230 3

6. Helios Suns 3 0 3 192:239 3

B. B.