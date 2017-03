Ob šoli bodo gradili cesto in postajališče

30.3.2017 | 12:45

Milovan Gazibarić in Polona Kambič (Vir fotografije: Občina Semič)

Semič - Semiška županja Polona Kambič in direktor družbe Teleg-m iz Ljubljane Milovan Gazibarić sta danes podpisala pogodbo za gradnjo povezovalne ceste in avtobusnega postajališča pri osnovni šoli v Semiču. Vrednost pogodbenih del znaša 188.000 evrov.

Dela bodo potekala od aprila do predvidoma konca julija. Območje gradnje povezovalne ceste poteka od osnovne šole, mimo stanovanjskih blokov in športnega igrišča do ulice Pot k Lebici. Poleg ceste v dolžini 260 m bodo zgradili še pločnik, javno razsvetljavo in avtobusno postajališče z obračališčem in nadstrešnico.

Kot so sporočili z občine, se gradnje povezovalne ceste in avtobusnega postajališča lotevajo z namenom zagotovitve večje varnosti šolskih otrok. Avtobusno postajališče za potrebe osnovne šole je trenutno namreč na izpostavljenem mestu ob prometni državni cesti v Semiču. V neposredni bližini sta tudi vrtec in parkirišče za potrebe staršev, ki otroke pripeljejo v vrtec. Sploh v konicah so prometne razmere na tem območju zelo neugodne. "Trenutna situacija zaradi neurejenih razmer predstavlja veliko nevarnost za vse udeležence v prometu, še posebej otroke, ki na avtobus čakajo na improviziranem postajališču," poudarjajo na občini.

B. B.