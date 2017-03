Možgančke so pomerili v desetih kategorijah

30.3.2017 | 13:00

Brežice - Osnovna šola Brežice je v sodelovanju z evropskim inovacijskim centrom Univerzum Minerva Maribor organizirala 9. odprto državno prvenstvo v pomnenju »Memoriada 2017«.

Letos so bila predtekmovanja izvedena v osmih regijah na skupno 34 tako imenovanih MemoŠOLAh, kamor se je prijavilo 709 tekmovalk in tekmovalcev, in sicer 207 otrok, 398 juniorjev in 104 odraslih. Državnega prvenstva se je letos udeležilo 59 posameznikov in posameznic, ki se jim je uspelo preko predtekmovanj uvrstiti na državno tekmovanje.

Tekmovalci so se pomerili v različnih kategorijah po pravilih Svetovne organizacije miselnih športov (World Memory Sports Council), in sicer: pomnjenje obrazov in imen, naključnih števil, hitrih števil, govorjenih številk, abstraktnih slik, binarnih števil, naključnih besed, datumov zgodovine, kart in hitrih kart.

Državni prvak v kategoriji odrasli je postal Matija Šprogar Perko iz Škofijske klasične gimnazije, v kategoriji juniorjev Luka Gašperčič iz II. Gimnazije Maribor, v kategoriji otroci pa Žan Arsov iz OŠ Brezovica pri Ljubljani.

Osnovno šolo Brežice so na tekmovanju zastopali: Rea Doria Bergant, Lana Pezdirc, Lara Marčetić in Aleksandra Stojanović v kategoriji junior (starost od 13 do 18 let) ter Domen Stojanović, Lan Pogačar, Nana Škaler in Naja Pinterič v kategoriji otroci (starost od 8 do 12 let).

Domen Stojanović je osvojil dve bronasti priznanji in sicer iz abstraktnih slik in hitrih števil, Naja Pinterič pa je dosegla tretje mesto iz hitrih kart in drugo mesto iz pomnjenja zaporedja kart.

Mentorice otrok so bile: Sabina Dobršek Mladkovič, Jadranka Čabraja in Marjanca Pečar.

Marjanca Pečar

