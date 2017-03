Naš mali svet pod mavrico

30.3.2017 | 13:30

Brestanica - V toplih pomladnih dneh vrtec pri Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica pripravi tradicionalno prireditev za starše, dedke in babice ter ostale obiskovalce.

Otroci in strokovne delavke so v četrtek, 23. marca, predstavili pisan vsakdan vrtca, ki je ujet pod mavrico. Iz pomladno okrašene večnamenske dvorane osnovne šole je odmevalo petje, ples in dramatizacija. Predstavili so se otroci iz skupine Balončki, Gumbki, Barvice in Bombončki. Otroška razigranost in iskrivost sta obarvali pester program.

Vsaka družina je domov odšla s koščkom mavričnega mozaika. Obiskovalci so si po prireditvi lahko ogledali razstavo izdelkov, ki so nastali v sklopu 500 letnice protestantizma. Otroci so ustvarili portrete in oblikovali kipce Adama Bohoriča. Poleg razstave je tradicionalno potekala tudi stojnica izdelkov, na kateri ni manjkalo ustvarjalnosti in inovativnosti.

Tekst: Strokovne delavke, Foto: Boštjan Colarič

