Druženje brežiških gimnazijcev in osnovnošolcev

30.3.2017 | 13:35

Brežice - Po projektnem dnevu decembra lani, ko smo na naši šoli gostili tretješolce iz Osnovne šole Brežice, smo jim 22. marca obisk vrnili. Polni veselega pričakovanja so nam pokazali pot v njihovo telovadnico, kjer smo se družili. Otrokom so se risali nasmeški na obrazih, ko smo se skupaj podili po prostoru, v nas pa se je prav tako prebudil kanček otroka.

Sledile so delavnice, ki so jih učenci pripravili skupaj z razredničarko. Vneto in strpno so nam pomagali pri izdelovanju voščilnic za materinski dan, kajti sami so bili v tem že pravi mojstri. Na koncu so nas pogostili še z domačim pecivom, primanjkovalo pa ni ne pogovorov ne smeha. Zadovoljni smo se napotili nazaj proti gimnaziji, tretješolcem pa za spominček pustili slike z našega srečanja.

Katja Kunej, 3. d

