Orientacijski pohod na Stopno z dedki in babicami

30.3.2017 | 13:40

Škocjan - V Vrtcu Radovednež Škocjan vsako leto na medsebojno druženje povabimo dedke in babice naših otrok. V skupini Mehurčki na Bučki smo v marcu organizirali orientacijski pohod na Stopno.

Pot nas je vodila skozi skrivnosten gozd poln živalskih ulic. Pred vstopom v posamezno ulico smo morali reševati zanimive in poučne naloge, ki so nam jih pripravile gozdne živali. Ko smo prispeli do vrha pa smo se okrepčali z orehovimi polžki, ki smo jih z otroki spekli prejšnji dan. Otroci so svojim dedkom in babicam tudi zapeli. Skupaj smo preživeli zanimivo športno dopoldne.

Vsem babicam in dedkom se zahvaljujemo za udeležbo na srečanju. Veselimo se prihodnjega medgeneracijskega sodelovanja.

Vojka Robek

