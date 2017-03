Bojni voz in keltski bojevnik pod parkiriščem

30.3.2017 | 14:00

Značilen železni keltski dolgi meč v nožnici, na njem pa leži močno korodiran težki keltski bojni nož.

Grob s keramično keltsko posoda s tipičnim klekastim obodom, ob posodi desno so ostanki bojnega voza, levo zgoraj pa obredno zvit keltski meč. (Foto: M. L)

Brežice - Pri arheoloških raziskavah območja načrtovanega parkirišča ob brežiškem domu starejših je ekipa arheološkega podjetja Arhos odkrila izjemno bogat grob keltskega bojevnika s pridanim lončenim posodjem, železnim orožjem, bronasto posodo in ostanki bojnega voza. Vodja izkopavanj Slobodan Olić je grob postavil v 2. stoletje pred našim štetjem.

Olić je za STA povedal, da omenjenega groba še niso povsem raziskali, v njem pa so poleg železnih ostankov bojnega voza našli značilno keltsko lončeno posodo s klekastim obodom, večjo lončeno skledo, kalotasto bronasto posodo, zvit železen meč, železen bojni nož in železen sulični list.

Ker gre za izjemno bogat grob, se verjetno v njem skrivajo še druge najdbe, za zdaj pa ga okvirno postavljajo v 2. prazgodovinsko stoletje, kar pomeni, da gre za približno 2200 let stare najdbe. Točnejše datiranje bo sicer možno po natančni analizi vseh grobnih pridatkov, je dodal.

Pri izkopavanjih, ki so jih začeli pred tednoma in jih nameravajo prihodnji teden končati, so do zdaj odkrili osem dokaj bogatih keltskih moških in ženskih žganih pokopov. Ti sicer sodijo v okvir širšega keltskega grobišča s preko sto grobovi, ki so ga v preteklih letih odkrili na območju nekdanjega brežiškega sejmišča.

Zadnjih osem grobov je vsebovalo značilne keltske pridatke. V moških so prednjačili železno bojno orožje z značilnimi dolgimi keltskimi meči v železnih nožnicah, ki so jih med pokopom obredno zvili, težki bojni noži, brivski pribor, ostanki ščitov oz. kovinske ščitne grbe in večje lončeno posodje, v ženskih pa železen in bronast nakit ter manjše lončeno posodje.

Zanimivo je, je opozoril Olić, da so v Brežicah od zgodnjih osemdesetih let prejšnjega stoletja skupaj z danes odkritim našli kar tri keltske bojne vozove, kar priča o moči in ugledu tamkajšnje keltske naselbine, ki je zelo verjetno ob Savi in Krki obvladovala strateško pomembni prehod skozi t. i. brežiška vrata. Tamkajšnjih keltskih naselbinskih sledov sicer še niso odkrili.

Za najdbo keltskega bojnega voza je še Olić ocenil, da je moral njegov lastnik oz. voznik-bojevnik soditi v sam vrh tedanje družbe, še poroča STA.

B. B.

Foto: M. Luzar

