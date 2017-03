Rajer: Župan je dejal, da proračuna ne potrebuje

30.3.2017 | 17:00

Foto: M. L. arhiv DL

Na članek Bodo razrešili župana ali razpustili občinski svet? ter na kasnejši popravek direktorice kostanjeviške občinske uprave Judite Lajkovič so se včeraj odzvali tudi v svetniški skupini občinskega sveta Kostanjevica na Krki.

V sporočilu, ki nam ga je poslal svetnik Bojan Rajer, so zapisali:

"Dejstvo je, da direktorica občinske uprave občine Kostanjevica na Krki Judita Lajkovič v zvezi s Proračunom 2016 pravilno navaja, da je Občinski svet v županovi odsotnosti na 11. redni seji dne 13.10.2016 sprejel sklep, da gre proračun za leto 2016 v javno obravnavo.

Prav tako je resničen podatek, da je svetniška skupina zahtevala sklic seje, župan pa je v zakonskem roku ni sklical, zato jo je sklicala svetniška skupina. Na sejo smo uvrstili tudi točko Proračun 2016, popolnoma enak in že obravnavan dokument, ki je bil prvič predložen občinskemu svetu 17. 12. 2015, prvič pa obravnavan na 5. izredni seji dne 28. 07. 2016. Takrat je bil zavrnjen, ker smo svetniki menili, da konec meseca julija, potem, ko je že bilo realizirana več kot polovica leta, številke, ki so bile uvrščene v proračun v decembru 2015, ne morejo biti več realne. Zahtevali smo popravek in prilagoditev dejanskim razmeram, vendar župan in uprava tega nista želela. Ker smo se zavedali, da je sprejetje proračuna nujno, smo zahtevali sklic 11. seje (13. 10. 2016), za katero smo predlagali tudi uvrstitev točke Proračun 2016. Kot rečeno, župan seje ni sklical, zato smo jo sklicali svetniki sami. Obravnavali smo tudi točko Proračun 2016 in sprejeli sklep, da ga pošljemo v javno obravnavo. V razpravi je bilo opozorjeno, da ni bilo pripravljenosti s strani župana, da predloži popravljen in usklajen predlog, torej je občinski svet prisiljen, da v javno obravnavo pošlje predlog, ki ga je župan pripravil že v decembru 2015 in je bil v enaki obliki in vsebini predstavljen na 5. izredni seji 28. 7. 2016.

Kot vemo, je sklep, da se osnutek Proračuna 2016 pošlje v javno obravnavo, župan zadržal in do javne obravnave ni prišlo. V obrazložitvi nam je bilo povedano, da zato, ker proračuna ne more predlagati nihče drug kot župan. S tem se strinjamo in se tega zavedamo, toda predlagali smo uvrstitev točke in proračun, ki nam ga je posredoval župan, ničesar nismo spreminjali. Naš cilj je bil, da zaključimo s to zadevo in vsaj ob koncu leta sprejmemo proračun. Župan je na naslednji seji komentiral, da on Proračuna 2016 ne potrebuje, da lahko vseeno dela.

Pri tem je torej šlo za blokado, a tokrat na strani župana, ki je sklep občinskega sveta, da se Proračun 2016 pošlje v javno obravnavo, zadržal, po ponovnem glasovanju o tem sklepu pa proti občinskim svetnikom vložil tožbo na Upravno sodišče RS."

B. B.