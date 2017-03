Jure Rus je evropski prvak v powerliftingu

30.3.2017 | 16:00

Jure Rus z soprogo Evo

Z županom in medaljami

Na nedavnem evropskem prvenstvu v powerliftingu je v kategoriji do 83 kg zmagal Jure Rus iz Šentvida pri Stični. Mladega mišičnjaka je včeraj sprejel župan Ivančne Gorice Dušan Strnad.

Powerlifting oziroma triatlon moči je šport, ki združuje nekatere najosnovnejše funkcije človeškega telesa. Gre za tekmovanje v maksimalni moči pri treh osnovnih vajah z utežmi: v počepu, potisku s prsi in mrtvem dvigu. 25-letni Jure Rus iz Šentvida pri Stični je na Danskem dvakrat podrl evropski rekord v počepu z 271,5 kg in 275,5 kg in si s tem prislužil zlato medaljo v počepu. V vaji potisk s prsi mu je uspelo potisniti 160 kg, v vaji mrtvi dvig pa kar 315 kg. Skupna vsota treh dvigov je na koncu dosegla številko 750,5 kg, kar mu je prineslo naslov evropskega v kategoriji do 83 kilogramov. Jure je postal tudi prvi Slovenec, ki mu je uspelo preseči mejo 500 Wilksovih točk.

"Ker je s svojim dosežkom Jure Rus veliki promotor naše občine, mu je župan Dušan Strnad ob tej priložnosti izročil spominski kovanec v podobi občinske znamke Prijetno domače. Dodal je še, da je občina Ivančna Gorica ponosna nanj in mu zaželel še veliko uspehov tako na športnem kot na drugih področjih udejstvovanja," je sporočil Gašper Stopar, ki skrbi za odnose z javnostmi ivanške občine.

Jure se že pripravlja na naslednje veliko tekmovanje, in sicer na svetovno prvenstvo, ki bo junija letos v Minsku v Belorusiji. Cilj je uvrstitev med pet najboljših na svetu.

Moč pa še zdaleč ni edina kvaliteta mladeniča iz Šentvida, ki je pred kratkem postal doktor dentalne medicine in zdaj opravlja delo zobozdravnika.

Slovesen sprejem s podelitvijo županovega priznanja so popestrili člani glasbene zasedbe Gross upi in trobentača Jon Kenda in Anže Adamlje.

B. B.

Foto: G. Stopar in osebni arhiv Jureta Rusa

Galerija