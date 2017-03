Pod Molanom za petdeset milijonov bolj evropski

Brežice - Brežiški župan Ivan Molan je ob 12. obletnici svojega prihoda na vodilno mesto v občini Brežice danes na novinarski konferenci v Mestni hiši spregovoril o delovanju občine in dosežkih v tem obdobju ter o načrtih.

Prvič je kandidiral na nadomestnih županskih volitvah leta 2005. Takrat so ga izvolili in po prvem kratkem mandatu še v letih 2006, 2010 in 2014.

Kot je poudaril danes, si je ob prihodu na župansko mesto postavil za cilj, da občina Brežice postane razvojna in ustvarjalna. Zato je njeno delovanje zastavil dolgoročno, kajti le delo na daljši rok lahko po njegovem da na takem področju rezultate. Njegovi trije predhodniki so vodili občino skupno toliko let, kot je on sam zdaj že župan.

Kot je poudaril na današnji konferenci, si je takoj na začetku postavil za cilj sodobno in stabilno financiranje občine. Za tak način dela je reorganiziral občinsko upravo in zavode v tem smislu, da so bili pripravljeni in sposobni pridobivati tudi evropski denar.

Medtem ko ponekod delovanje občin hromijo politični spori, ti niso izraziti v brežiškem občinskem svetu. Občinski svet je bil razdeljen na pozicijo in opozicijo. Zato so vzpostavili sistem sorazmerne delitve mest v delovnih telesih občinskega sveta in v organih javnih zavodov: ta zastopanost je odvisna od volilnega rezultata. Tak dogovor je bil po županovih besedah ključen za umiritev političnih razmer.

V zadnjih dvanajstih letih je občina pridobila skoraj petdeset milijonov evrov evropskega denarja in ta denar je omogočil za preko 120 milijonov naložb v občini.

Občina je vlagala na vsa glavna področja, kot so komunala, sociala in šolstvo. Z urejanjem obrtno-podjetniških con spodbuja gospodarska vlaganja. V Brežicah so ustanovili Fakulteto za turizem.

Prihodki v občinah so se po županovih besedah zmanjšali od leta 2013 približno 30 odstotkov na letni ravni. Glede na to, da so v občini že doslej vlagali na področja, kot sta vodovod in kanalizacija, bodo v prihodnje brez teh vlaganj lahko šli naprej »s počasnejšimi koraki«, a razvoj občine vseeno ne bo zastal.

Življenje v občini močno zaznamujejo društva, ki jih je okrog 250 in organizirajo več kot 400 dogodkov letno. Občina po podatku z današnje konference društvom v zadnjem obdobju razdeli letno 800.000 evrov.

Župan označuje za zelo pomembno gradnjo savskih hidroelektrarn, s katero bodo med drugim zmanjšali poplavno ogroženost tukajšnjega območja.

Občina načrtovane cilje dosega tudi skozi letošnji proračun, ki s prihodki in načrtovanim posojilom dosega približno 25 milijonov evrov. Kljub posojilu bo še vedno med manj zadolženimi v Sloveniji.

