V travniškem požaru zgorel tudi traktor

31.3.2017 | 07:10

Včeraj ob 16.59 je v naselju Vavta vas, občina Straža, med stanovanjskima hišama gorela živa meja. Gasilci PGD Vavta vas so pogasili požar v dolžini štirih metrov.

Ob 20.11 je v naselju Otavnik, občina Sevnica, gorelo na travnati površini. Gasilci PGD Telče so manjši travniški požar pogasili. V požaru je zgorel tudi traktor, ki je bil parkiran v bližini gospodarskega poslopja. Obveščene so bile pristojne službe.

Sinoči ob 20.40 sta ob cesti Dragatuš—Vinica pri kraju Dolenji Suhor pri Vinici, občina Črnomelj, gorela suha trava in grmičevje. Gasilci PGD Hrast Perudina so pogasili požar na površini 500 kvadratnih metrov.

Ob 17.19 je za naseljem Mahovnik na gozdni poti proti Slovenski vasi, občina Kočevje, zagorela suha trava. Travniški požar na površini okoli 30 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Mahovnik in Kočevje.

Ob 17.46 sta v naselju Udje, občina Grosuplje, v bližini ribnikov Perme, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Št. Jurij, Ponova vas in Škocjan so požar na površini 2000 kvadratnih metrov pogasili.

Poškodoval si je obraz

Ob 9.42 si je na Cesti krških žrtev v Krškem delavec pri delu poškodoval obraz. Posredovali so reševalci NMP ZD Krško, ki so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

S helikopterjem v UKC

Ob 10.04 je na Radni, občina Sevnica, posredoval helikopter slovenske policije z dežurno ekipo HNMP iz Maribora, ki je prepeljal obolelo osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali dovoz do pristajalnega mesta in požarno varovali kraj pristanka.

Našel ročno bombo

Ob 9.19 je občan na Cesti v ribnik v Brestanici, občina Krško, našel ročno bombo M 75, ostanek JLA. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske regije sta zavarovala kraj dogodka in opravila indentifikacijo ubojnega sredstva. Nevarno najdbo so prevzeli in odstranili pripadniki specialne enote policije.

Odpirali avto

Ob 11.53 so na Kvedrovi cesti v Sevnici, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Drevo čez reko

Ob 10.05 se je pri Kolodvorski cesti v Črnomlju podrlo drevo, ki je padlo čez reko Dobličico in oviralo sprehajalno pot. Gasilci PGD Črnomelj so s pomočjo čolna drevo razžagali in ostranili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. KAL na izvodu ORKLJEVEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NESTOPLJA VAS;

- od 11.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VLEČNICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 13.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVA-HENČEK.

Nadzorništva Krško mesto obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Male Vodenice-nizkonapetostni izvod male Vodenice levo med 10.30 in 12.00 uro.

M. K.