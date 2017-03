Letos prvič izven šole

Na šolskem bazarju so predstavili izdelke učencev, ki so jih ti izdelali tekom letošnjega šolskega leta. (Foto: M.L.-S.)

Kočevje - V počastitev materinskega dneva je Osnovna šola Ljubo Šercer včeraj pripravila na Tržnici Kočevje kulturno prireditev, kot običajno pa so ob tej priložnosti organizirali tudi šolski bazar. Osnovno vodilo prireditve, na kateri so se predstavili učenci z različnimi točkami, so bile mamice, ki so si prireditev tudi ogledale, na šolskem bazarju pa so predstavili izdelke učencev, ki so jih ti izdelali tekom letošnjega šolskega leta pri pouku tehnike in tehnologije, likovnemu pouku, na tehniških dnevih in pri interesnih dejavnostih.

»Šolski bazar smo letos organizirali že petič, vendar pa prvič izven šole. Želeli smo se namreč predstaviti tudi širši javnosti,« je povedala ravnateljica kočevske osnovne šole s prilagojenim programom Jožica Pečnik. Stereotipi so namreč, kot pravi Pečnikova, še vedno močni. To pa, odkar se lahko starši sami odločajo ali bodo otroka s posebnimi potrebami vpisali v redno osnovno šolo ali šolo s prilagojenim programom, vpliva tudi na število učencev v šolah s prilagojenim programom.

Na OŠ Ljubo Šercer imajo v letošnjem šolskem letu 45 učencev, od katerih jih je v osnovnošolskem programu z nižjim izobrazbenim standardom 26, preostali pa obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja, v katerega ostanejo vključeni do 26. leta starosti. »Vsi naši učenci, ki končajo devetletni osnovnošolski program, nadaljujejo šolanje,« pravi Pečnikova in dodaja, da se fantje odločajo predvsem za lesarski program nižjega poklicnega izobraževanja, ki ga izvajajo na Gimnaziji in srednji šole Kočevje, dekleta pa odhajajo na šolanje v druge kraje, šolajo pa se največ za slaščičarke, vrtnarke in kmetijce.

S šolskim bazarjem, ki so ga letos organizirali na Tržnici Kočevje, želijo javnosti sporočiti, kot pravi Pečnikova, da so tudi ti otroci del naše družbe, da je zanje lepo poskrbljeno in da lahko tudi nekaj postanejo, če se z njimi pravilno dela. To pa znajo le strokovno usposobljeni ljudje. Na OŠ Ljubo Šercer, kjer imajo v letošnjem šolskem letu med učenci v obeh programih 15 romskih otrok, imajo zaposlenih skupno 15 učiteljev in strokovnih delavcev, vsi, tako kot tudi vsi učenci, pa so tudi sodelovali na šolskem bazarju.

