Rokometašem Krke se tudi v tretje izšlo

31.3.2017 | 08:45

Foto: Danilo Kesić

Ribnica - Rokometaši Moškega rokometnega kluba Krka so v 3. krogu končnice v ligi za prvaka gostovali pri Ribnici, ki je bila s 37:29 boljša od Novomeščanov in zabeležila prvo zmago v tem delu tekmovanja, Krka pa po treh tekmah ostajajo še brez točk.

Ribničani so imeli v prvem polčasu dokaj težko nalogo, saj so se krkaši dobro upirali, tekma je bila več ali manj izenačena vse do glavnega odmora, ki so ga zavoljo nekaj tehničnih napak dobili gostitelji. Nato so v drugem delu prevzeli pobudo na igrišču, naredili visok delni izid in pobegnili na 35:23 ter razliko zadržali do konca.

V zmagovalni ekipi je bil s sedmimi zadetki najuspešnejši Blaž Nosan, pri Krki jih je Jan Jurečič dosegel šest.

Rokometaši Ribnice bodo v četrtem krogu 7. aprila gostovali pri ekipi Urbanscape Loki, Krkaši pa bodo dan kasneje odigrali v gosteh pri aktualnih državnih prvakih, ekipi RK Celje Pivovarna Laško.

Robert Beguš, trener RD Ribnica, je po tekmi povedal: »Fantom čestitam za zmago. Nekako smo v drugem polčasu odigrali bolj agresivno, strnili obrambo, v napadu pa imeli igro v svojih rokah, tako da smo kmalu dosegli relativno visoko razliko, ki smo jo potem držali do konca in zasluženo zmagali.«

Jan Jurečič, igralec MRK KRKA: »Že tretjo tekmo zapored se nismo držali napotkov trenerja in odigrali zelo slabo, saj smo znova dobili preko trideset golov. Enostavno moramo najti način, da se dvignemo. Proti Celju, kjer gostujemo v naslednjem krogu, smo lahko neobremenjeni, potem pa je na vrsti Loka, ki pa jo moramo premagati.

Riko Ribnica - Krka 37:29 (17:14)

* Športni center Ribnica, gledalcev 150, sodnika: Pirc in Majer.

* Riko Ribnica: Horvat 1, Fink 5, Grebenc J. 6, Knavs 1, Henigman 5, Skušek 2 (1), Nosan 7 (1), Kovačič 1, Kljun 1, Setnikar 3, Kulenović 5.

* Krka: Rašo 5 (2), Jurečič 6, Lavrič 5, Didovič 1, Okleščen 4, Pršina 1, Irman 1, Jakše 3, Bezgovšek 1, Klobčar 2,

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 2 (2), Krka 2 (3)..

* Izključitve: Riko Ribnica 2, Krka 4 minute.

* Rdeč karton: /.

M. Ž.

