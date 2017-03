V Dolenjih Kamencah razsvetljava, v Šentjoštu in na Potovem Vrhu vodovod in kanalizacija

31.3.2017 | 13:30

Dela v Šentjoštu (Foto: MO NM)

V Dolenjih Kamencah so dobili javno razsvetljavo.

Tudi na Potovem Vrhu je gradbišče.

Novo mesto - V Dolenjih Kamencah je včeraj bila primopredaja novega dela javne razsvetljave, ki bo predstavljal pomembno varnostno-prometno pridobitev za prebivalce, v Šentjoštu in na Potovem Vrhu pa je Mestna občina Novo mesto začela izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Na obeh lokacijah je zaključek del predviden 1. septembra letos, so sporočili iz novomeške občine.

Dolenje Kamence tako odslej ponoči razsvetljuje 19 novih svetilk javne razsvetljave. Občina je sicer načrtovala še nekoliko obsežnejši projekt, a so za del infrastrukture poskrbeli že v krajevni skupnosti. Približno 10 tisočakov evrov prihranka pomeni, da vrednost investicije znaša nekaj manj kot 45 tisoč evrov (z DDV).

Na Potovem Vrhu bodo zgradili 1,5 kilometra kanalizacijskega omrežja in dobrih 800 metrov dolg tlačni vod ter tri črpališča, sanirali pa bodo še 1,5 kilometra vodovoda. Vrednost naložbe, izvajalec del je GPI tehnika, znaša nekaj več kot 993 tisoč evrov (z DDV).

Novo kanalizacijo pa bodo dobili tudi prebivalci v delih naselij Šentjošt in Verdun. Hkrati bo potekala tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja skozi Šentjošt do zaselka Burence v naselju Verdun. Skupna dolžina vodovodnega in kanalizacijskega omrežja znaša približno 2,7 kilometra. Skoraj 970 tisoč evrov(z DDV) vredna investicija pomeni izgradnjo ustrezne infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode in zmanjšanje vodnih izgub v obeh naseljih, so na novomeški občini zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: MO NM