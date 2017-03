Potrdili proračun za leto 2018, ko bo jantar nadomestil šport

31.3.2017 | 10:40

Direktor Ceroda Albin Kregar je včeraj predstavil projekt izgradnje MBO v javno-zasebnem partnerstvu.

Martina Vrhovnik je predstavila nov Poslovnik občinskega sveta MO Novo mesto.

Alojz Kobe je med razpravo večkrat ponovil kritiko občinske uprave, da več kot milijon evrov namenja raznoraznim študijam, premalo pa osnovnim nalogam občine.

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki in svetnice so se včeraj sestali na 21. redni seji in v štirih urah med drugim v drugem branju potrdili občinski proračun za prihodnje leto ter nov Poslovnik občinskega sveta MO Novo mesto, po skrajšanem postopku tudi zaključni račun lanskega proračuna in se seznanili s Cerodovim projektom izgradnje objekta za mehansko in biološko obdelavo (MBO) odpadkov.

Slednjega je predstavil direktor podjetja Albin Kregar. O projektu, o katerem so sinoči razpravljali tudi na občinskih svetih v vseh treh belokranjskih občinah, bomo podrobneje poročali še v tiskani izdaji Dolenjskega lista. Kregar je Novomeščanom včeraj med drugim povedal, da če bi se izgradnje MBO občine partnerice (gre za 10 dolenjskih in belokranjskih občin, saj za posavske družbenice to urejajo tamkajšnji koncesionarji) lotile same, bi za naložbo morale zagotoviti skoraj šest milijonov evrov, zato želijo poiskati zasebnega partnerja za mehansko obdelavo odpadkov, ki bi pomagal pri izgradnji, plačeval najemnino za uporabo objekta in na trgu priskrbel manjkajočih osem ton odpadkov, kolikor regiji manjka, da bi bil MBO rentabilen (naložba je smotrna, če bi tam obdelali do 25 tisoč ton odpadkov, občine pa jih imajo trenutno okoli 16 tisoč). Po takšnem scenariju bi potrebovali 3,7 milijona evrov, od tega bi delež MO Novo mesto znašal 1,9 milijona.

Direktor Ceroda je opozoril na tveganja v projektu, a dejal, da je predstavljena naložba po vseh strokovnih analizah in ocenah najbolj primerna, končni cilj pa so nižji zneski na položnicah občanov. To vseh svetnikov in svetnic ni prepričalo: opozorili so, da projekt ne vsebuje dovolj natančne delitve posameznih sklopov investicije, se spraševali, zakaj sploh potrebujemo zunanjega izvajalca in ali ne bi bilo pametneje v lastni režiji zgraditi bodisi manjši MBO bodisi dodatne količine odpadkov na trgu poiskati zgolj s Cerodom, omenjali so tudi napovedi, da bo zbranih količin mešanih odpadkov ob vse večjem recikliranju vse manjše in kaj to pomeni za prihodnost dolenjsko-belokranjskega MBO ipd.

Po dodatnih Kregarjevih pojasnilih in pozivu župana Gregorja Macedonija, da je včerajšnja potrditev oz. seznanitev s projektom nujna tudi zaradi ostalih občin družbenic, ki želijo v kratkem objaviti razpis in poiskati morebitne partnerje, ter dejstvu, da regijska deponija terja 800 tisočakov stroškov letno brez ene odložene tone odpadkov in da regija išče rešitev za MBO že leto in pol, v tem času pa so položnice posledično višje, so na koncu pri tej točki podali 27 glasov za in nobenega proti.

Nobene o denarju za novi Zavod Novo mesto

Kot omenjeno, so včeraj potrdili tudi proračun za prihodnje leto, ki planira prihodke v višini 44,3 milijona in odhodke v višini dobrih 45 milijonov evrov. Od prvega branja pred mesecem dni so vanj vključili nekaj predlaganih sprememb: zagotovili denar za zaposlitev logopeda, več denarja namenili tudi za projekte, namenjene starejšim, za 150.000 evrov povišali postavko za obnovo občinskih cest ipd., niso pa uslišali prošenj Knjižnice Mirana Jarca, ki bi zaradi sprostitve napredovanj in ostalih stroškov potrebovala dvig postavke z dobrih 848 tisoč na slabih 907 tisoč evrov.

Ob prvem branju predloga proračuna je bilo slišati tudi več vprašanj zaradi dviga postavke za delovanje novega Zavoda Novo mesto, svetnik Uroš Lubej (Solidarnost) je predlagal tudi razpravo na to temo do drugega branja, iz gradiva za včerajšnjo sejo pa je razbrati, da bo novi zavod prejel več denarja zaradi obeh dodanih področij delovanja (turizem in mladina). Tako bo novi zavod v prihodnjem letu dobil 240.000 evrov za programe in zaposlene na področju športa, 190 tisočakov za področje kulture, 20.000 za mladino in 150.000 za turizem, poleg naštetega pa še 680 tisočakov za skupne in podporne službe ter 70 tisoč evrov za investicijsko vzdrževanje. A včeraj na to temo ni bilo nobene slišati nobene besede.

Občinski svet je s predlogom proračuna za 2018 soglašal, skupaj z županovim amandmajem, ki predvideva 120.000 evrov za projekt Novo mesto športa. Letošnje leto je v znamenju jantarja, prihodnje pa bo v znamenju športa, je sinoči napovedal Macedoni, saj se bo novomeška občina med drugim pridružila obeležitvi 120-letnice rojstva Leona Štuklja.

Kdo je Muca Maca?

Tudi ostale predloge občinske uprave so včeraj skoraj brez razprav potrdili v celoti (npr. spremembe OPPN za gospodarsko cono ob Straški cesti, načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018 ipd.), seznanili so se z letnim poročilom o delu nadzornega odbora za lani in letnimi poročili o poslovanju v l. 2016 občinskih javnih zavodov ter v prvem branju potrdili odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti.

Več govora je bilo le pri potrjevanju novega poslovnika občinskega sveta v drugem branju, kjer niso soglašali z amandmajema svetniških skupin GAS in Solidarnost: prvi so opozarjali, da občinskim odborom z novim poslovnikom, ki je nastal na podlagi že sprejetega novega statuta, jemljejo pravico do sklica izredne seje OS, drugi pa so želeli še v večji meri vključiti javnost, da bi bila obveščena o sklicih sej in bi lahko pravočasno podala predloge.

Župan je oba predlagatelja pozval k umiku amandmajev (prvi naj bi bil v neskladju z zakonodajo, pri drugem pa naj ne bi bilo dovolj jasno, kdo je javnost: "Kaj če se bo kdo pod predlog podpisal z Muca Maca?" se je vprašal), a tega ne Alojz Kobe (GAS) ne Lubej nista storila, svetniki pa njuna amandmaja niso potrdili. Kljub temu nov poslovnik med drugim v večji meri upošteva načelo sorazmernosti, po katerem bo glede na volilne rezultate sestavljena tudi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter občinski odbori, a bo to stopilo v veljavo šele v naslednjem mandatu.

M. Martinović

