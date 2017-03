Z aprilom višje cene vrtca v Semiču; prihajata nova zdravnica in zobozdravnica

31.3.2017 | 11:40

Semič - S prvim aprilom se bodo podražili programi v vrtcu OŠ Belokranjskega odreda Semič; za otroke prvega starostnega obdobja bo cena programa 443,93 evra (zdaj 422,34 evra), za drugo starostno obdobje pa 340,34 evra (zdaj 313,46 evra). V kombiniranem oddelku tri- in štiriletnikov bodo plačevali ceno drugega starostnega obdobja.

Omenjena šola je povišanje cen predlagala že decembra lani, a ga občinski svet ni potrdil, nato je šola naredila ponovni izračun, ki pa je bil tokrat, kot je bilo že zapisano, sprejet. "Ponovno smo pregledali delovanje vrtca in lahko rečem, da zdaj nimamo več kje varčevati," je na včerajšnji seji semiškega občinskega sveta dejala ravnateljica Andreja Miketič in dodala, da so se odpovedali tudi strokovnemu izobraževanju zaposlenih, kar se njej ne zdi dobra poteza, saj je za kakovostno delo izobraževanje zelo pomembno.

V tem letu so na račun nespremenjenih cen programov v vrtcu pridelali že več kot 10 tisoč evrov izgube. Glavni razlog za povečanje cen je sprostitev napredovanj zaposlenih, saj plače predstavljajo kar 80 odstotkov cene vrtca.

Na naslednji seji se bo občinskim svetnikom pridružila nova članica, in sicer so potrdili mandat Darji Zamida Pečaver (SDS), ki bo nadomestila Damirja Stareta. Občinska volilna komisija je po predčasnem prenehanju mandata Staretu namreč ugotovila, da nadomestni mandat svetnika pripada naslednjemu na listi SDS. Kandidatka je mandat sprejela in po glasovanju na občinskem svetu je postala polnopravna članica v tem mandatu, ki se bo iztekel prihodnje leto.

Zbrani so se seznanili tudi z zaključnim računom za lansko leto, s poslovanjem Komunale Črnomelj, Kulturnega centra Semič in Zdravstvenega doma Črnomelj.

Direktorica zdravstvenega doma Eva Čemas je med drugim povedala, da so v Zdravstveni postaji Semič s pomočjo občine lani na novo uredili zobozdravstveno ambulanto (občina je prispevala 15 tisočakov, zdravstveni dom tri) in nabavili EKG aparat v vrednosti dobrih 5.600 evrov. Sicer se v zdravstveni postaji Semič obetata dve kadrovski spremembi, jutri bo tam začela delati zdravnica Valerija Šimec (namesto zdravnika Matjaža Rožmana), prisotna bo dvakrat tedensko, s 15. majem pa prihaja tudi nova zobozdravnica, ki trenutno še dela v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah, in bo nadomestila zobozdravnika Borivoja Sokliča, ki se bo upokojil.

Občina Semič v letošnjem proračunu za zamenjavo vhodnih in stranskih vrat v Zdravstveni postaji Semič namenja pet tisoč evrov.

Čakali so ga, a ga niso dočakali

Zbrani so pričakovali, da jim bo projekt izgradnje MBO Dolenjske in Bele krajine predstavil direktor Ceroda Albin Kregar, a na koncu je to storila županja Polona Kambič, saj Kregarja, ki je včeraj ta projekt predstavljal tudi v Novem mestu, Črnomlju in Metliki, do osmih zvečer, ko se je seja končala, niso dočakali. Svetniki so imeli kar precej pomislekov v zvezi s tem projektom, od tega, da je za njihovo občino ceneje, če sploh ne bi šli v investicijo in bi smeti vozili drugam. Veliko govora je bilo tudi o tem, da v predvideni naložbi ključ razdelitve stroškov zanje ni ugoden, da bi šle občine v gradnjo z zasebnikom, se jim je zdela najdražja rešitev, saj so prepričani, da zasebnik računa na dobiček, ki bi ga morali plačati občani.

Na koncu so sprejeli sklep, da so se seznanili s projektom in dodali še svoja stališča: da se gre v izgradnjo brez zasebnika in se ohrani ključ razdelite stroškov, kot je veljal doslej (procentualno glede na število prebivalcev).

Foto in tekst: J. A.

Galerija