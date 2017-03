Krka letos izpostavila nadarjene mlade športnike in kulturnike

31.3.2017 | 12:30

Za naj talenta je letos Krka razglasila teniško igralko Živo Falkner, namesto katere je priznanje iz rok predsednika uprave in generalnega direktorja Krke Jožeta Colariča prevzel njen trener Gordan Janković (levo), in oboista Tevža Kupljenika. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Tovarna zdravil Krka je včeraj pripravila že enajsto tradicionalno srečanje s sponzoriranci, predstavniki društev in ustanov, ki jih podpira in s tem velikodušno opravlja svoje poslanstvo na področju družbene odgovornosti.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je v svojem nagovoru poudaril, da od društev, klubov in drugih organizacij v Krki kot pokroviteljici od njim pričakujejo predvsem delo z mladimi in da bodo v svoje delo vključevali predvsem mlade in tudi starejše iz domačega okolja. "Pričakujemo tudi uspehe, a ne za vsako ceno. Bodite športni, bodite ustvarjalni in uspešni v svojem delu," je dodal ob koncu nagovora.

Lani je v športnih kolektivih, ki jih podpira Krka, treniralo 3000 športnikov do 18. leta starosti pod vodstvom 247 trenerjev in vaditeljev. Zbrali so kar 440 nastopov na evropskih, mednarodnih in svetovnih tekmovanjih ter 145 nastopov za reprezentanco Slovenije. Krka je lani na območju Slovenije pomagala več kot 700 različnim klubom, društvom in ustanovam.

Na letošnjem srečanju s sponzoriranci so poseben poudarek posvetili nadarjenim mladim in med desetimi kandidati s športnega in kulturnega področja, starimi do 14 let, za naj talenta razglasili teniško igralko Živo Falkner iz Teniškega kluba Krka Otočec, ki je v svoji starostni skupini najboljša v državi in tudi na mednarodnih turnirjih na najvišji ravni dosega visoke uvrstitve, in oboista Tevža Kupljenika, učenca Glasbene šole Marjana Kozine in člana Pihalnega orkestra Krke.

Kot so zapisali v obrazložitvi odločitve žirije, je 10-letni Tevž Kupljenik eden izmed najmlajših članov Novomeškega simfoničnega orkestra in komornih skupin Glasbene šole Marjana Kozine. Član orkestra je od leta 2016 in že v prvi sezoni se je izkazal kot suveren solist. Pred tem je kot solist že nastopal z Godalnim orkestrom, bil je prva oboa Pihalnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto. Redno se udeležuje regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj s katerih se vedno vrne z najvišjimi uvrstitvami. »Med njegovimi najpomembnejšimi nagradami so: zlata plaketa na Državnem tekmovanju TEMSIG 2016, zlato priznanje na mednarodnem tekmovanju Svirel 2016, 1. nagrada in 100 točk na 13. Mednarodnem tekmovanje Davorin Jenko Beograd 2016. Pred kratkim pa je na mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu kot LAUREAT dosegel absolutno 1. mesto in 100 točk, v začetku aprila pa se bo udeležil še mednarodnega tekmovanja v Splitu. V delovanje simfoničnega orkestra se uspešno vključuje, z rednim obiskom, disciplino na vajah in dobro pripravljenostjo na vaje pa je vzgled ostalim članom.

Živa Falkner je pri 14 letih najuspešnejša tekmovalka Teniškega kluba Krka Otočec, najboljša igralka v svoji kategoriji v Sloveniji ter med osmimi najboljšimi igralkami Evrope. »Z doseženi rezultati sodi v sam vrh slovenskega, evropskega in svetovnega tenisa. V letih 2014 in 2015 je osvojila 13 naslovov na mednarodnih tekmovanjih Tennis Europe, v letu 2016 pa je zelo uspešno nastopala na turnirjih prvega ranga Tennis Europe. Kakovostno igro je potrdila z uvrstitvijo v četrtfinale evropskega posameznega prvenstva in z nastopom na zaključnem mastersu osmih najboljših igralk v Evropi, na katerem je osvojila končno 4. mesto, organizatorji pa so ji podelili še priznanje Fair play za zgledno obnašanje na turnirju in pripravljenost igrati z invalidnimi igralci. Živa je prva slovenska teniška igralka, ki v svojih starostnih kategorijah dosega tako odlične mednarodne uspehe. Po mnenju strokovnjakov in glede na rezultate, ki jih je dosegla, nedvomno sodi v kategorijo perspektivnih vrhunskih športnic svetovnega kova,« so zapisali o njeni dosedanji športni poti.

Za naziv naj talent so kandidirali tudi Tina Kraljič (PD Krka Novo mesto), Michel Horn (Karate klub Krka Šentjernej), Jan Radakovič (Atletski klub Krka Novo mesto), Nika Košiček (Ženski odbojkarski klub Novo mesto), Jaka Špoljar (Kolesarski klub Adria Mobil), Neža Erpič (Gimnastično društvo Novo mesto), Iris Zoran (Kegljaško društvo Krka Novo mesto) in Mitja Omrzel (Namiznoteniški klub Krka Novo mesto).

V spremljajočem programu so se predstavili telovadci Gimnastičnega društva Novo mesto in učenke Glasbene šole Marjana Kozine, ter se pogovorili z dirigentom Pihalnega orkestra Krka Matevžem Novakom in Sašo Kaučič, vodjo področja usposabljanja v marketingu v Krki.

