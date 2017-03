Peška nenadoma stopila na vozišče

31.3.2017 | 12:15

Kočevje - Na ulici Trg zbora odposlancev v Kočevju se je včeraj okoli 10.30 pripetila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodovala 64-letna peška. Policisti so ugotovili, da je hodila po parkirišču in na koncu nenadoma stopila na vozišče v trenutku, ko je pravilno mimo pripeljal 26-letni voznik Peugeota in trčil vanjo. Poškodovano peško so odpeljali v UKC Ljubljana.

M. Ž.