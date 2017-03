Prodaja Adrie Mobil francoskemu Triganu tik pred koncem

31.3.2017 | 15:30

Novo mesto - Postopek prodaje Adrie Mobil je tik pred koncem, danes poroča časnik Dnevnik, ki jim je to novico zatrdilo več virov. Bolj ali manj so usklajene vse podrobnosti, za zaključek kupčije pa bo treba izpolniti več odložnih pogojev, med drugim pridobiti dovoljenje varuhov konkurence, posel pa naj bi bil zaključen jeseni, piše v članku.

Kupnina še ni natančno določena in bo po navedbah Dnevanika odvisna od revidiranih rezultatov družb skupine ACH. Trigano namreč ne bo prevzel le Adrie Mobil, temveč tudi družbo Protej, lastnico ACH. Cena, ki se neuradno omenja, je okoli 200 milijonov evrov. Ta vrednost približno sovpada s torkovo ponudbo malim delničarjem Proteja, ki jih nameravajo iztisniti iz lastništva, v višini 83 evrov za delnico. V tem primeru bi bil celoten ACH vreden 215 milijonov evrov.

Ker Francoze zanima le nakup Adrie Mobil, naj bi po prevzemu Proteja, predvidoma še isti dan, ko bo podpisana kupoprodajna pogodba, sledila delitev premoženja. Avtomobilska divizija ACH, ki jo sestavljajo Autocommerce, AC Mobil, Avto Triglav ter tri družbe v Srbiji, BiH in na Hrvaškem, naj bi prešla na novo družbo. Kdo bo njen lastnik, ni znano, Finance pa so pred časom poročale, da naj bi bili to ljudje okoli Rasta Oderlapa, zdajšnjega generalnega direktorja ACH, navaja Dnevnik.

Hotelska divizija, v kateri so hoteli Grand hotel Union, Lev in Central v Ljubljani, pa naj bi pripadla taboru nekdanjega dolgoletnega prvega moža ACH Hermana Rigelnika. Ta je drugi največji družbenik Proteja, za dolgoletno generalno direktorico Adrie Mobil Sonja Gole. V časniku piše, da naj bi Goletova tudi po francoskem prevzemu vodila Adrio Mobil.

Eden ključnih razlogov za to, da so se lastniki odločili prodati Protej in s tem celotno skupino ACH, ne pa le Adrio Mobil, je, da bodo v tem primeru sredstva od kupnine na transakcijske račune prejeli že letos, torej takoj po končam poslu, je Dnevnik izvedel neuradno. Če bi prodali le Adrio Mobil, bi kupnino najprej prejel ACH, dividende Proteju pa bi lahko izplačal šele v začetku prihodnjega leta, Protej pa bi moral za izplačilo dividend počakati do konca poslovnega leta, kar pomeni, da bi njegovi lastniki a denar lahko računali najprej v začetku leta 2018.

Trigano, ki je v 60 odst. lasti družine Feuillet, namerava po neuradnih podatkih v Novem mestu obdržati vse zaposlene, blagovne znamke naj bi obstale, v svoji lasti pa načrtuje ohraniti tudi Adriino hčerinsko družbo Podgorje v Šentjerneju, ki izdeluje pohištvo za počitniška vozila, in črnomaljsko družbo Adria Dom, ki proizvaja mobilne hiše, še piše Dnevnik.

