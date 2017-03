Zdaj so sadike pa še zalite

31.3.2017 | 17:00

Novo mesto - Poročali smo že o akciji novomeške območne enote Zavoda za gozdove, ki je 21. marca ob mednarodnem dnevu gozdov ob pomoči številnih prostovoljcev in predstavnikov več društev in ustanov lastnici pomagala pogozditi od lubadarja opustošeno območje v mestnem gozdu Portoval.

Zadovoljstvo nad dobro opravljenim delom, zasadili so več kot 1500 sadik bukve, gabra, jelke in nekaterih drugih drevesnih vrst, je skalilo lepo sončno vreme. Ker v enem tednu ni bilo dežja, vremenska napoved pa tudi za naslednje dni predvideva suho vreme, je obstajala velika verjetnost, da je bo trud vseh sodelujočih v akciji zaman in da se bodo posajene sadike posušile. Zato so se v Zavodu za gozdove odločili, da še enkrat pokličejo na pomoč prostovoljce, ki so včeraj v sodelovanju z gasilci iz novomeškega Gasilsko reševalnega centra sadike zalili. Prav vsaka izmed 1500 sadik je tako dobila vsaj eno vedro vode, kar bi moralo zadostovati do prvega dežja.

Sodelovali so prostovoljci iz Dnevnega društva Novo mesto ŠENT, Pumpnce, Planinskega društva Krka, krajani Irče vasi in sodelvci novomeške območne enote Zavoda za gozdove. Vodo so zagotovili gasilci GRC Novo mesto, Gozdno gospodarstvo Novo mesto pa je prispevalo količke za označevanje sadik.

I. V.

Galerija