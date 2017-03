Državno tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike

31.3.2017 | 14:35

Brežice - Ekonomska in trgovska šola Brežice je v petek, 31. marca, je pod okriljem Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije organizirala letošnje 15. državno tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za dijake slovenskih srednjih strokovnih šol in gimnazij. Glavna organizatorka je bila Mira Starc, predsednica državne tekmovalne komisije.

Tekmovalce in njihove mentorje smo sprejeli z okusnim zajtrkom in kratkim kulturnim programom za sprostitev. Pozdravili so jih Mira Starc, ravnatelj šole Martin Šoško in župan Občine Brežice Ivan Molan. Vsi trije so poudarili pomen znanja, ki ga najlažje daš v svojo prtljago, če kam greš, in ki ga je nemogoče ukrasti.

Po uradni himni, ki sta jo zapeli dijakinji ETrŠ so tekmovalci zasedli svoja mesta v učilnicah. Tekmovalo je skupaj 71 dijakov iz vse Slovenije, ki so že na svojih šolah dosegli zahtevane rezultate pod vodstvom svojih mentorjev. Med tekmovanjem so si mentorji ogledali brežiški grad in mestno jedro z vodovodnim stolpom, po kosilu pa so imenovane komisije pričele s popravljanjem nalog. Uradni rezultati bodo znani čez en teden.

Tekst in foto: Metka Galič

Galerija