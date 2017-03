Mladincem bodo pomagali s pet tisoč evri

Metlika - Pet tisoč evrov bo ob rebalansu proračuna Mladinskemu centru Metlika, sekciji Kulturnoumetniškega društva Plac za zaposlitev vodje mladinskega centra namenila metliška občina. Tako so svetniki sklenili na sinočnji seji občinskega sveta, potem ko je predsednik KUD Plac Jaka Virant predstavil delovanje Mladinskega centra in razloge, zakaj ta nujno potrebuje redno zaposlenega vodjo, saj brez tega oziroma odkar ni pri njih več zaposlena nekdanja vodja ne morejo več uspešno konkurirati za denar programa Erasmus+ in izvajati projektov Evropske prostovoljne službe, mladinske izmenjave in usposabljanja za mladinske delavce ter druge, kar pomeni bistveno manj denarja za številne programe in dogodke, ki jih izvajata in pripravljata Mladinski center Metlika in KUD Plac.

Ob začetku seje je metliški občinski svet sprejel dokument Celostne prometne strategije Občine Metlika, ki za razliko od preteklosti, ko se je pri tem odločalo le o motornem prometu, daje prednost pešcem, kolesarjem in javnemu potniškemu prometu. Občinski svet je enoglasno sprejel tudi revizijska poročila o reviziji v treh javnih zavodih - OŠ Metlika, Vrtec Metlika in Ljudska knjižnica Metlika ter zaključne račune vseh občinskih javnih zavodov, letno poročilo podjetja Komunala Metlika in tudi zaključni račun Občine Metlika za leto 2016.

Za Podzemelj je pomembna tudi sprejem odloka o podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Podzemelj sever, ki omogoča širitev naselja od dosedanjega severnega roba Podzemlja v smeri proti magistralni cesti.

Občina Metlika ima od včeraj tudi pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za pokroviteljstvo, ki jih bo občina v skladu z veljavno zakonodajo po novem delila na osnovi razpisov in ne več na osnovi vlog.

Tako kot na seji občinskih svetov v Novem mestu in Črnomlju so bili tudi metliški svetniki seznanjeni s projektom gradnje objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov Dolenjske in Bele krajine in možnostjo, da bi prispevek občin pri gradnji zmanjšali z vključitvijo zasebnega investitorja. Direktor Ceroda Albin Kregar je po predstavitvi dal svetnikom še nekaj pojasnil, na predlog župana pa so se tudi v Metliki odločili za amandma, kakršnega so dobro uro pred tem sprejeli tudi v Črnomlju, da se pri ponderjih upošteva tudi oddaljenost.

