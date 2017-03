Med dvema ognjema – velik uspeh sevniških učencev

31.3.2017 | 14:30

Sevnica - V soboto, 18. marca, je na OŠ Sava Kladnika Sevnica potekalo področno tekmovanje ŠKL Med dvema ognjema. Naši tekmovalci so dosegli odličen uspeh.

Po zavzetih pripravah na tekmovanje so se pomerili z ekipami iz Šentjurja, Velikih Lašč, Šmarja pri Jelšah in Dolenjskih Toplic. Z borbeno in taktično igro sta ekipi 1. in 2. r. ter ekipa 3. in 4. r. pometli z vso konkurenco in osvojili pokala za 1. mesto, ekipi 5. in 6. razreda pa se je le za nekaj točk izmuznil najžlahtnejši pokal in so na tekmovanju dosegli odlično 2. mesto.

To pa še ni vse! 5. in 6. razred je prejel pokal za naj kul ekipo na tekmovanju. Nadvse ponosni smo še na uspeh naših tekmovalcev v metu žoge. Od vseh ekip na tekmovanju so bili namreč prav med našimi učenci deklice in fantje, ki so prejeli nagrado za najhitrejši met: Lana Popelar in Tilen Grilc v kategoriji 1. in 2. razred, Ivan Popovski v kategoriji 3. in 4. razred ter Uma Šunta in Jan Češek v kategoriji 5. in 6. razred.

Ekipi prvošolcev in drugošolcev ter ekipi tretješolcev in četrtošolcev želimo veliko uspeha na državnem tekmovanju.

OŠ Sava Kladnika Sevnica

