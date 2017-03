Iz Begunskega centra odpeljali še tri zabojnike

31.3.2017 | 18:30

Dobova - Iz sprejemnega centra Stara livarna Dobova, v katerem so med največjim valom preseljevanja sprejeli in oskrbeli na tisoče tujcev, ki so potovali skozi Slovenijo, so danes odpeljali še tri bivalne kontejnerje.

Kot je povedala vodja brežiške območne izpostave uprave za zaščito in reševanje Zdenka Močnik, so jih doslej nekaj že odpeljali, podrli so tudi prvi šotor. Že v ponedeljek bodo sprejemno središče podirali naprej in v naslednjih dneh ga bodo popolnoma odstranili.

V krajevni skupnosti pozorno spremljajo dogajanje. »Begunski sprejemni center še zmeraj stoji. Vendar so že začeli pospravljati šotore, kontejnerje in drugo. To pomeni, da država spoštuje zahtevo krajevne skupnosti in v dogovorjenem roku odstranjuje šotorišče in vse tisto, kar je tu bilo postavljeno leta 2015,« je na dvorišču sprejemnega centra danes rekel predsednik krajevne skupnosti Dobova Mihael Boranič.

Potem, ko bodo odstranili vso opremo begunskega centra, vključno z ograjo, bo ostalo asfaltirano dvorišče. V krajevni skupnosti ne vidijo razlogov za to, da asfalt tam ostane. Zato bo v zvezi s tem svet krajevne skupnosti po predsednikovih besedah naslovil vprašanje na Mercator Ljubljana, lastnika zemljišča.

Brežiški župan Ivan Molan je odstranjevanje sprejemnega begunskega centra pospremil s komentarjem, da je bil objekt več kot pol leta, skoraj leto dni, tam po nepotrebnem in je kot tak razburjal ljudi, državi pa povzročal velike stroške. Po njegovem mnenju je bil zadnji čas za odstranitev.

Da bi sprejemni center uporabljali v prihodnje, po županovem mnenju ne bo več potrebno, ker bi po razpoložljivih informacijah morebitni množičen prihod migrantov v prihodnje Slovenija reševala drugače, kot ga je v zadnjem velikem valu, ko je potrebovala sprejemne centre, kakršen je bil tudi Stara livarna v Dobovi.

M. L.

