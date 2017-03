Varujte svoje ledvice!

31.3.2017 | 19:00

Šmarješke Toplice - Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, v okviru katere deluje tudi Društvo ledvični in dializnih bolnikov Krško, dolenjsko društvo pa je žal zamrlo, med 30. marcem in 2. parilo v Termah Šmarješke Toplice gosti mednarodno srečanje ledvičnih bolnikov balkanske regije.

Toni Gašperič (na levi) je vodil pogovor, na desni Larisa Hajdinjak.

Današnje dopoldne se je okrog 47 udeležencev iz območja nekdanje Jugoslavije in Romunije pogovarjalo o problematiki zdravljenja ledvične odpovedi in presaditve organov na tem območju. Razlike so velike - med tem ko je v Sloveniji in na Hrvaškem sistemsko urejena transplantacijska dejavnosti, so npr. v Bosni še daleč od tega. Izmenjava dobrih praks je koristna in spodbudna za vse bolnike.

Mojca Lorenčič, urednica glasila Ledvica.

Stanje pri nas sta na strokovnem delu srečanja prestavila prim. Danica Avsec, direktorica Zavoda Slovenija - transplant, ter prof. dr. Miha Arnol iz UKC Ljubljana, ki je govoril o zdravljenju kronične ledvične odpovedi s hemodializo, peritonealno dializo in presaditvijo ledvice pri nas. V Sloveniji živi okrog dva tisoč ljudi s kronično odpovedjo ledvic - dobra polovica jih je vključenih v društva. Kot je povedala predsednica Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije Larisa Hajdinjak, si prizadevajo, da bi s svojimi programi članom pomagali čim bolje prenašati tegobe zdravljenja, da bi kljub bolezni in zahtevnemu zdravljenju čim bolj ohranili kakovost življenja. Obenem kličejo vsem, naj varujejo svoje ledvice in živijo čim bolj zdravo.

Leta 2016 smo v Sloveniji presadili 54 ledvic, petim so sočasno presadili tudi trebušno slinavko, 23 jeter in 31 src.

Pri nas deluje Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Krško, dolenjsko je žal zamrlo. Najbližja dializna centra imamo v Novem mestu in Krškem, si pa v zvezi močno prizadevajo, da bi ga država omogočila tudi v kočevskem koncu - bolniki s kočevskega in ribniškega konca se morajo na dializo vsake dva dni voziti v Ljubljano, kar je zelo naporno in nenazadnje za državo tudi drago.

Besedilo in foto: L. Markelj

