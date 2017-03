Jadralnega padalca rešili z drevesa; dve nesreči, trije v bolnico

31.3.2017 | 19:20

Ilustrativna fotografija (Foto: D., Š., arhiv D)

Popoldne ob 14.39 je v gozdu pod vzletiščem Smuk nad Semičem jadralni padalec pristal v krošnji drevesa. Gasilci PGD Črnomelj in Semič so ga z vrvno tehniko nepoškodovanega spustili na tla.

Ob 10.39 sta na cesti Zbure - Mokronog pri odcepu za naselje Velike Poljane (občina Šmarješke Toplice) trčili osebni vozili. Poškodovali sta se dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Zbure so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri prenosu, policistom pri urejanju prometa ter z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine. Za čiščenje cestišča in postavitev opozorilne signalizacije je poskrbel dežurni cestnega podjetja.

Ob 14.24 sta na cesti Podzemelj -Gradac na območju metliške občine trčila traktor in osebno vozilo. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj in odklopili akumulatorja.

Gorelo v naravi

Ob 13.24 sta pri Rožič vrhu (občina Črnomelj) gorela podrast in suho listje v mešanem gozdu. Gasilci PGD Črnomelj, Mavrlen, Rodine, Rožič vrh in Vranoviči so pogasili požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov. O dogodku so bili obveščeni policisti.

J. A.