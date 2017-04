FOTO: Keltski grob našli tudi na Florjanovem trgu

1.4.2017 | 09:10

Arheologi so navdušeni nad odkritjem tako na Florjanovem trgu kot v spodnjem delu Glavnega trga. (Foto: M. M.)

Aleš Tiran oz. njegovo podjetje Arhat vodi predhodne arheološke raziskave po središču mesta. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Kot smo poročali, se je novomeška občina lotila delne prenove mestne tržnice – sprva mislijo na Florjanovem trgu na zunanjem trikotniku urediti začasna parkirišča, v drugem delu pa se bodo lotili še menjave salonitne strehe in prenove tamkajšnje opreme pokritega dela tržnice. V četrtek so tako zabrneli gradbeni stroji pri tržnici, dela so se skladno z zakonodajo najprej lotili arheologi.

Aleš Tiran, ki izvaja tudi arheološko sondiranje po Glavnem trgu in Rozmanovi ulici, nas je včeraj vznemirjen poklical: »Obljubil sem klic, če najdemo kaj večjega. Mislim, da morate takoj sem!«

Okoli ene od izkopanih jam je bilo zbranih več ljudi, večinoma je šlo za Tiranovo ekipo, prišli so tudi strokovnjaki Dolenjskega muzeja. Vsi so sicer zatrjevali, da bo jasna sodba o novi arheološki najdbi znana šele po analizi, a niso mogli skriti navdušenja nad tokrat odkritim lončenim posodjem in železnim orožjem. Podobno veliko najdbo so nedavno odkrili v Brežicah, o čemer smo že poročali.

Novomeščani bodo sedaj zagotovo naročili še temeljitejša arheološka izkopavanja ne le na Florjanovem trgu, ampak tudi nižje na Glavnem trgu, saj naj bi bile zadeve povezane in ne kažejo zgolj na cesto, temveč celo večjo naselbino.

Če to drži ali ne, bo njihovo delo zavleklo dolgo pričakovano prenovo mestnega središča, ki se tudi po najbolj optimističnih napovedih ne bo mogla začeti poleti ali jeseni, ampak kvečjemu konec leta 2018 ali še kasneje.

M. M.

Komentarji (11) 2h nazaj Oceni Jantar Povsod sami keltski grobovi. 2h nazaj Oceni deset Novo mesto mesto grobov, kar je več kot očitno. Slaba karma. Zato je tako kot je. 2h nazaj Oceni deset ha hahha, sedaj bodo grobovi zavrli obnovo mestnega središča do konca l.2018. Volitve se bližajo, narejenega NIČ od obljubljenega velikega POKA, sedaj je pa potrebno nekaj naložit..kako prozorno, ponižujoče do občanov ,pa to ni res. Večje nesposobnosti še ne do sedaj v Nm.In več nakladanja tudi ne ) 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni nande Nič več grem domov v Novo mesto ampak grem ven iz Novega mesta..... 1h nazaj Oceni deset Makedončeva ablast je nejvečji udarec občini NM po 2. svetovni vojni . l.2014 so si občani zabili taaaak avtogol. Jaz jih nisem, ker jih nisem volil in imam cisto vest, ne čutim se krivega. 1h nazaj Oceni lokalpatriot Arheologi poglejte še grob Rudolfa, sigurno se obrača notri po l.2014, ko vidi kaj se dogaja z njegovim mestom... 1h nazaj Oceni deset Če to drži ali ne, bo njihovo delo zavleklo dolgo pričakovano prenovo mestnega središča, ki se tudi po najbolj optimističnih napovedih ne bo mogla začeti poleti ali jeseni, ampak kvečjemu konec leta 2018 ali še kasneje. HA HA HAHAHA:......temu se pa reče ČRNI HUMOR;) 1h nazaj Oceni deset S tem si je macedoni definitivno sam zabil nož v hrbet. .Folk bo pa moral avte razbijat po teh novonastalih betonskih zlitinah sredi mesta. prej preden se je karkoli delalo je bilo treba mislit. To mesto kot da upravljajo otroci, to je katasrofa kaj se tu dela zadnje čase! Za to ne bo odgovoren le macedoni, temveč kompleten njegov štab in svetniki ki poytrjujejo takšne sklepe in katasrofalne načrte , če izzvzamemo 2/3eh. .ostali so sokrivi tega stanja v mestu. 1h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni lažnivka danes je naš dan - prvi april 38m nazaj Oceni deset tako je dan in veliki praznik nove ablasti MONM.:):):)