Iz gorečega gozda rešili občana

1.4.2017 | 08:35

ilustrativna slika (Foto: GRC Novo mesto, arhiv DL)

Kljub razglašeni veliki požarni ogroženosti imajo gasilci še vedno veliko dela s požari v naravi. Včeraj pred 18. uro je v ulici Brezje v Novem mestu gorela suha trava in podrast na površini okoli 200 kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar, ki je ogrožal bivalno barako, pogasili.

Skoraj ob isti uri je pri Dobruški vasi prav tako gorela suha trava. Gasilci PGD Dobrava in Grmovlje so pogasili požar na površini okoli 80 kvadratnih metrov.

Ob 20.30 je v ulici Brezje v Novem mestu vnovič gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Na Gradiški ulici v Straži pa so zvečer po 20. uri gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vavta vas so pogasili saje in s termo kamero pregledali okolico dimnika, so sporočili iz ReCO Novo mesto.

Iz brežiškega centra dodajajo, da so pred 20. uro v naselju Velike Malence v občini Brežice gorele na kupu zložene veje. Požar so pogasili gasilci PGD Krška vas in Skopice. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Krška vas.

Ob 21. uri je v naselju Gazice (občina Brežice) gorela podrast in suha trava, požar pa se je razširil v gozd. Gasilci PGD Cerklje ob Krki so ob prihodu na kraj dogodka iz gozda rešili občana, ki se je nadihal ogljikovega monoksida. Gasilci PGD Cerklje ob Krki, Pirošica, Skopice in Krška vas so požar na površini 450 kvadratnih metrih pogasili, prekopali požarišče in ga zalili z vodo. Reševalci NMP ZD Brežice so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica.

M. M.